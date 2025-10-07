Долго оккупантам здесь задержаться не удалось: какой населенный пункт освободили ВСУ

В Силах обороны отрапортовали об успешных штурмовых действиях украинских бойцов во время освобождения от врага села Сичневое на Днепропетровщине. Как передает портал "Комментарии", видео обнародовали бойцы 141-й отдельной механизированной бригады.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

На кадрах видно реальную боевую работу и успешные штурмовые действия в селе Сичневое, проведенные бойцами 141-й отдельной механизированной бригады.

Военные также сообщили, что в результате операции враг понес значительные потери.

В частности, уничтожено 50 российских военных, еще 8 взяты в плен.

"Эта операция — доказательство того, что мы не стоим на месте. Мы не только держим оборону, но и уверенно идем вперед, освобождая свои территории и безжалостно уничтожая каждого клопа, который заполз на нашу землю", — заявили в 141-й ОМБр.

Между тем, мониторинговый аналитический канал DeepState сообщил, что российская оккупационная армия атаковала село Малиевка Днепропетровской области.

"Враг оккупировал Малиевку, а также продвинулся вблизи Новоивановки, Вороного, Охотничьего и Белой Горы", – говорится в сообщении DeepState.

Отметим, 6 октября сообщалось, что противник имеет определенные успехи на территории Донецкой области. Аналитики DeepState сообщали, что россиянам удалось продвинуться вблизи четырех населенных пунктов на этом участке фронта.

