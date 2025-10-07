logo

Долго оккупантам здесь задержаться не удалось: какой населенный пункт освободили ВСУ
НОВОСТИ

Долго оккупантам здесь задержаться не удалось: какой населенный пункт освободили ВСУ

ВСУ подвердили освобождение Сичневого на Днепропетровщине

7 октября 2025, 11:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Силах обороны отрапортовали об успешных штурмовых действиях украинских бойцов во время освобождения от врага села Сичневое на Днепропетровщине. Как передает портал "Комментарии", видео обнародовали бойцы 141-й отдельной механизированной бригады.

Долго оккупантам здесь задержаться не удалось: какой населенный пункт освободили ВСУ

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

На кадрах видно реальную боевую работу и успешные штурмовые действия в селе Сичневое, проведенные бойцами 141-й отдельной механизированной бригады.

Военные также сообщили, что в результате операции враг понес значительные потери.

В частности, уничтожено 50 российских военных, еще 8 взяты в плен.

"Эта операция — доказательство того, что мы не стоим на месте. Мы не только держим оборону, но и уверенно идем вперед, освобождая свои территории и безжалостно уничтожая каждого клопа, который заполз на нашу землю", — заявили в 141-й ОМБр.

Между тем, мониторинговый аналитический канал DeepState сообщил, что российская оккупационная армия атаковала село Малиевка Днепропетровской области.

"Враг оккупировал Малиевку, а также продвинулся вблизи Новоивановки, Вороного, Охотничьего и Белой Горы", – говорится в сообщении DeepState.

Отметим, 6 октября сообщалось, что противник имеет определенные успехи на территории Донецкой области. Аналитики DeepState сообщали, что россиянам удалось продвинуться вблизи четырех населенных пунктов на этом участке фронта.

Читайте также на портале "Комментарии" — продвижение российских захватнических войск в сентябре замедлилось, противник смог оккупировать почти вдвое меньшую территорию, чем в августе. Об этом свидетельствует анализ аналитического проекта "DeepState".




Источник: https://t.me/ZSU_141OMBr/1286
