Довгий час було затишшя: де Росія відновила наступ

Минулої доби, 18 вересня, російські окупаційні війська відновили наступальні дії у бік населеного пункту Липці, що в Харківській області. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні ОСУВ "Дніпро".

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"На Південно-Слобожанському напрямку ворог безуспішно атакував у Вовчанську та відновив наступальні дії у напрямку Липців", — йдеться у повідомленні військових.

Також на Куп'янському напрямку противник не залишає спроб закріпитись у районі Куп'янська. Сили оборони стримують ворога.

Варто зазначити, що останніми тижнями ворог суттєво активізувався в Харківській області. Зокрема, ситуація на Куп'янському напрямі, як і раніше, залишається вкрай напруженою. Російські загарбники справді мають на меті захоплення Куп'янська Харківської області. Для цього противник нагромадили сили біля сіл Радьківка та Голубівка. Поки що ворог діє невеликими штурмовими групами. Про це йдеться у повідомленні 10-го армійського корпусу СВ ЗСУ в Telegram.

"Місто – стратегічна мета для ворога. Окупанти накопичували сили біля Радьківки та Голубівки; газопровід пошкоджено та затоплено. Спроби переправ через річку Оскол на човнах – більшість знищено артилерією, мінометами та FPV-дронами", – йдеться у повідомленні.

У 10-му армійському корпусі СВ ЗСУ зазначили, що росіяни діють невеликими групами піхоти, часто в цивільному одязі, ніж скоюють військовий злочин.

