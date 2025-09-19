Долгое время было затишье: где Россия возобновила наступление

Рубрики
За прошедшие сутки, 18 сентября, российские оккупационные войска возобновили наступательные действия в сторону населенного пункта Липцы, что в Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ОСГВ "Днепр".
Также на Купянском направлении противник не оставляет попыток закрепиться в районе Купянска. Силы обороны сдерживают врага.
Стоит отметить, что в последние недели враг существенно активизировался в Харьковской области. В частности, ситуация на Купянском направлении по-прежнему остается крайне напряженной. Российские захватчики в самом деле преследуют цель захвата Купянска Харьковской области. Для этого противник накопили силы возле сел Радьковка и Голубовка. Пока что враг действует небольшими штурмовыми группами. Об этом говорится в сообщении 10-го армейского корпуса СВ ВСУ в Telegram.
В 10-м армейском корпусе СВ ВСУ отметили, что россияне действуют небольшими группами пехоты, часто в гражданской одежде, чем совершают военное преступление.
