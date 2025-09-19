logo

Долгое время было затишье: где Россия возобновила наступление
commentss НОВОСТИ Все новости

Долгое время было затишье: где Россия возобновила наступление

В ОСГВ "Днепр" говорят, что Россия возобновила наступление в сторону Липцов в Харьковской области

19 сентября 2025, 14:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

За прошедшие сутки, 18 сентября, российские оккупационные войска возобновили наступательные действия в сторону населенного пункта Липцы, что в Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ОСГВ "Днепр".

Долгое время было затишье: где Россия возобновила наступление

Российские войска. Фото: из открытых источников

"На Южно-Слобожанском направлении враг безуспешно атаковал в Волчанске и возобновил наступательные действия в направлении Липцов", — говорится в сообщении военных.

Также на Купянском направлении противник не оставляет попыток закрепиться в районе Купянска. Силы обороны сдерживают врага.

Стоит отметить, что в последние недели враг существенно активизировался в Харьковской области. В частности, ситуация на Купянском направлении по-прежнему остается крайне напряженной. Российские захватчики в самом деле преследуют цель захвата Купянска Харьковской области. Для этого противник накопили силы возле сел Радьковка и Голубовка. Пока что враг действует небольшими штурмовыми группами. Об этом говорится в сообщении 10-го армейского корпуса СВ ВСУ в Telegram.

"Город – стратегическая цель для врага. Оккупанты накапливали силы возле Радьковки и Голубовки; газопровод поврежден и затоплен. Попытки переправ через реку Оскол на лодках – большинство уничтожено артиллерией, минометами и FPV-дронами", – говорится в сообщении. 

В 10-м армейском корпусе СВ ВСУ отметили, что россияне действуют небольшими группами пехоты, часто в гражданской одежде, чем совершают военное преступление.

Читайте также на портале "Комментарии" — цинизму нет предела: стало известно, кто командует новым наступлением россиян на Купянск.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли россияне уже в центре Купянска: в ЦПД дали ответ.




Источник: https://t.me/SJTF_Dnipro/18194
