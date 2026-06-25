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Ця поразка загрожує Путіну “смертю”: що стане квінтесенцією провалу

Політичний експерт Загородній розповів, чому втрата Криму загрожує Путіну “смертю”

25 червня 2026, 13:27
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Кречмаровская Наталия

Росія найімовірніше втратить захоплений Крим. Принаймні одна із цілей України — повернення захоплених Росією територій. І хоча окупація півострова була гордістю та перемогою лідера РФ Володимира Путіна, втримати ситуацію станом на літо 2026 року Росія не може. Постійні прицільні українські удари по об’єктах в Криму, проблеми зі світлом, водою, бензином окупаційна влада вирішити не може. Більше того, окупанти бояться висадки українського десанту і намагаються до цього підготуватися.

Ця поразка загрожує Путіну “смертю”: що стане квінтесенцією провалу

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній зазначив, що втрата Криму стане явною поразкою для Путіна.   

“Це вже ознака того, що лідер програв все. А в Росії, в авторитарній державі, коли лідер програє, то іде політична поразка, а потім іде і смерть”, — зазначив експерт.

За його словами, не важливо, чи приберуть Путіна, він розуміє, що це ліквідація його як лідера. Так, пояснив Загородній, побудована політика Росії. За його словами, за останні 100 років мало хто з російських лідерів спокійно пішов із влади.  

“Крим це є такою квінтесенцією путінського провалу. Так, навіть не Крим, а в даному випадку йдеться про навіть Кримський міст. Це ж символ путінського захоплення Криму. Він по ньому особисто їздив. А якщо міст буде зруйнований, це теж демонстрація того, що росіяни вже не контролюють навіть елементарні речі”, — підсумував експерт. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін відреагував на українські удари по Криму — вигадав "геніальне" пояснення. Він заявив, що Україна завдає ударів по цивільній інфраструктурі нібито через те, що втрачає території на фронті.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Iv9r7YcODh4
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