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Паніка окупантів у Криму: чого найбільше бояться російські війська

Речник ВМС ЗСУ Плетенчук розповів, чи можлива висадка українського десанту в окупованому Криму

24 червня 2026, 15:23
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Кречмаровская Наталия

Російські військові на тлі влучних українських ударів по об’єктах військової та нафтової сфери в Криму готуються до наступного розвитку подій — ймовірної висадки українського десанту. Це те, чого дуже бояться окупанти. 

Паніка окупантів у Криму: чого найбільше бояться російські війська

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Речник Військово-Морських Сил ЗСУ капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук розповів, чи вдасться висадка українського десанту в Криму. За його словами, на півострові є десантно небезпечні ділянки — це західне узбережжя в першу чергу. Плетенчук розповів, що, на його думку, окупанти більше готуються і “надалі красти гроші з місцевих бюджетів на щорічне відновлення цих, так би мовити, інженерних споруд, які нібито мають завадити висадці десанту”. 

Щодо самої операції з висадки десанту “тут і зараз” він розповів, чому вона наразі неможлива. 

“Будь-який військовий аналітик скаже те саме, що і я, що наразі такі операції в принципі провести неможливо — ні з одного боку, ні з іншого, тому що це вихід в море. В повітрі, на жаль, присутня російська авіація. І найголовніше — такі операції відбуваються в масштабі загальновійськової операції, тобто як частина більшої операції. Тому відповідно тут і зараз подібні заходи малоймовірні до реалізації”, — пояснив Плетенчук. 

Речник ВМС ЗСУ підсумував, російські окупанти все одно періодично вкладаються в цю оборонну структуру.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що лідер РФ Володимир Путін довго не коментував ситуацію з обстрілами та проблеми в Криму. Однак знайшов виправдання і заявив, що нібито Україна завдає ударів по цивільній інфраструктурі через погіршення ситуації на фронті та втрату територій.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=r4IrIdKZpl0
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