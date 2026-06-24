Паника оккупантов в Крыму: чего больше всего боятся российские войска

Российские военные на фоне точных украинских ударов по объектам военной и нефтяной сферы в Крыму готовятся к дальнейшему развитию событий – вероятной высадке украинского десанта. Это то, чего очень боятся оккупанты.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Спикер Военно-Морских Сил ВСУ капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, удастся ли высадка украинского десанта в Крыму. По его словам, на полуострове есть десантно опасные участки – это западное побережье в первую очередь. Плетенчук рассказал, что, по его мнению, оккупанты больше готовятся и "в дальнейшем воровать деньги из местных бюджетов на ежегодное восстановление этих, так сказать, инженерных сооружений, которые якобы должны помешать высадке десанта".

Относительно самой операции по высадке десанта "здесь и сейчас" он рассказал, почему она пока невозможна.

"Любой военный аналитик скажет то же, что и я, что сейчас такие операции в принципе провести невозможно — ни с одной стороны, ни с другой, потому что это выход в море. В воздухе, к сожалению, присутствует российская авиация. И самое главное — такие операции происходят в масштабе общевойсковой операции, то есть как часть большей операции. Поэтому, соответственно, здесь и сейчас подобные мероприятия маловероятны к реализации”, — пояснил Плетенчук.

Спикер ВМС ВСУ подытожил, российские оккупанты все равно периодически вкладываются в эту оборонную структуру.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что лидер РФ Владимир Путин долго не комментировал ситуацию с обстрелами и проблемы в Крыму. Однако нашел оправдание и заявил, что якобы Украина наносит удары по гражданской инфраструктуре из-за ухудшения ситуации на фронте и потери территорий.



