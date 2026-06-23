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Кречмаровская Наталия
Українські військові завдали чимало нищівних ударів по тимчасово окупованій території України. Під обстрілами була логістика, об'єкти нафтової та газової інфраструктури. У Криму виникли проблеми зі світлом, водою, газом. Бензин взагалі не продають. Проблеми з пальним виникли і на території Росії — постраждала навіть Москва.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Президент РФ Володимир Путін довго не коментував ситуацію з обстрілами та проблеми в Криму. Однак знайшов виправдання і заявив, що нібито Україна завдає ударів по цивільній інфраструктурі через погіршення ситуації на фронті та втрату територій, пише видання "ТАСС".
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що далі буде з Кримом і що робитиме лідер РФ Володимир Путін на думку колишнього міністра МЗС Дмитра Кулеби. За його словами, ситуація в Криму — це “удар у саме серце Путіна”.