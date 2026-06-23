Путін відреагував на нищівні удари по Криму: знайшов “геніальне” пояснення

Українські військові завдали чимало нищівних ударів по тимчасово окупованій території України. Під обстрілами була логістика, об'єкти нафтової та газової інфраструктури. У Криму виникли проблеми зі світлом, водою, газом. Бензин взагалі не продають. Проблеми з пальним виникли і на території Росії — постраждала навіть Москва.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Президент РФ Володимир Путін довго не коментував ситуацію з обстрілами та проблеми в Криму. Однак знайшов виправдання і заявив, що нібито Україна завдає ударів по цивільній інфраструктурі через погіршення ситуації на фронті та втрату територій, пише видання "ТАСС".

“Київський режим, у міру того, як ситуація для нього на фронті стрімко погіршується, у міру того, як противник втрачає одну територію за іншою, а наші бійці займають один населений пункт за іншим, взяли на озброєння тактику завдання ударів по наших цивільних об'єктах, по цивільній інфраструктурі. Намагаються створити проблеми із забезпеченням енергоресурсами, вплинути на туристичний сезон, про що прямо, чесно кажучи, нам різними каналами і говорять. Я прошу, звичайно, передусім завдання вирішення цих питань лежить на плечах Міністерства оборони, інших силових відомств. Водночас і уряд Російської Федерації також має вжити необхідних додаткових заходів, щоб мінімізувати та звести до нуля наслідки таких дій”, — заявив Путін.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що далі буде з Кримом і що робитиме лідер РФ Володимир Путін на думку колишнього міністра МЗС Дмитра Кулеби. За його словами, ситуація в Криму — це “удар у саме серце Путіна”.