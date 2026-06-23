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Путин отреагировал на сокрушительные удары по Крыму: нашел "гениальное" объяснение

Лидер РФ Путин таки вспомнил об ударах Украины по Крыму: какое объяснение нашел

23 июня 2026, 17:36
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Кречмаровская Наталия

Украинские военные нанесли немало сокрушительных ударов по временно оккупированной территории Украины. Под обстрелами находились логистика, объекты нефтяной и газовой инфраструктуры. В Крыму возникли проблемы со светом, водой, газом. Бензин вообще не продается. Проблемы с горючим возникли и на территории России – пострадала даже Москва.

Путин отреагировал на сокрушительные удары по Крыму: нашел "гениальное" объяснение

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Президент РФ Владимир Путин долго не комментировал ситуацию с обстрелами и проблемы в Крыму. Однако нашел оправдание и заявил, что якобы Украина наносит удары по гражданской инфраструктуре из-за ухудшения ситуации на фронте и потери территорий, пишет издание "ТАСС".

"“Киевский режим, по мере того как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре. Пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Я прошу, конечно, прежде всего, задача решения этих вопросов лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. В то же время и правительство Российской Федерации также должно принять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать и свести к нулю последствия таких действий”, — заявил Путин.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что дальше будет с Крымом и что будет делать лидер РФ Владимир Путин по мнению бывшего министра МИД Дмитрия Кулебы. По его словам, ситуация в Крыму — это "удар в самое сердце Путина".



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Источник: https://t.me/tass_agency/382068
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