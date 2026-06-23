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Кречмаровская Наталия
Украинские военные нанесли немало сокрушительных ударов по временно оккупированной территории Украины. Под обстрелами находились логистика, объекты нефтяной и газовой инфраструктуры. В Крыму возникли проблемы со светом, водой, газом. Бензин вообще не продается. Проблемы с горючим возникли и на территории России – пострадала даже Москва.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Президент РФ Владимир Путин долго не комментировал ситуацию с обстрелами и проблемы в Крыму. Однако нашел оправдание и заявил, что якобы Украина наносит удары по гражданской инфраструктуре из-за ухудшения ситуации на фронте и потери территорий, пишет издание "ТАСС".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что дальше будет с Крымом и что будет делать лидер РФ Владимир Путин по мнению бывшего министра МИД Дмитрия Кулебы. По его словам, ситуация в Крыму — это "удар в самое сердце Путина".