“Це удар у саме серце Путіна”: озвучено тривожне попередження для України

Ситуація в Криму стрімко погіршилась — влучні удари українських військ призвели до паливної кризи. Закриваються магазини, перебої з водою та світлом, росіяни скаржаться, що не можуть виїхати з півострова.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Колишній міністр МЗС Дмитро Кулеба розповів, що далі буде з Кримом і що далі робитиме лідер РФ Путін.

“Україна влаштовує блокаду Криму вогневими засобами. Це удар в саме серце Путіна”, — зазначив Кулеба.

За його словами, після 2014 року в Росії сформувався так званий кримський консенсус. Це, пояснив він, означає, що Путіну пробачали все, тому що він повернув Крим. У 2022 році кримський консенсус змінився українським консенсусом — “поверну Україну, і знову мене всі любитимуть беззастережно, тому що я роблю Росію великою”. Однак, зауважив Кулеба, не так сталося, як гадалося.

“Але з Криму все почалося, і в Криму все має закінчитися. В тому чи іншому сенсі. Тому зараз Україна б'є по найбільшому досягненню Путіну за весь час його правління. Він реагуватиме різко. Але різко не значить ефективно. Зараз, я думаю, росіяни будуть завдавати нових ударів по Україні, розказують, що це за Крим. Вимагати поступитися. Україна не поступиться”, — зазначив Кулеба.

За його словами, далі вони будуть розганяти тему про гуманітарну кризу, що це Україна вчиняє злочини проти цивільного населення. Але, зауважив Кулеба, ніхто на цю історію особливо не поведеться.

“Вони будуть налагоджувати за будь-яку ціну шляхи забезпечення постачань на півострів. Шляхи у них чотири – море, повітря, Кримський міст і наземний коридор. Всі чотири шляхи, як ми бачимо, Україна поступово бере під свій контроль. Це означає, що задачу деблокади, на мою думку, Росія вирішити не зможе”, — припустив він.

За словами Кулеби, Путін не зважиться вдарити ядеркою, але ескалація буде. Він підсумував, що Крим — це точка, з якої по Україні стріляють ракетами і дронами, а ефективна блокада допоможе зменшити кількість таких ударів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли Україна може повернути Крим за версією ШІ.



