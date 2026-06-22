“Це удар у саме серце Путіна”: озвучено тривожне попередження для України

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Кречмаровская Наталия
Ситуація в Криму стрімко погіршилась — влучні удари українських військ призвели до паливної кризи. Закриваються магазини, перебої з водою та світлом, росіяни скаржаться, що не можуть виїхати з півострова.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Колишній міністр МЗС Дмитро Кулеба розповів, що далі буде з Кримом і що далі робитиме лідер РФ Путін.
За його словами, після 2014 року в Росії сформувався так званий кримський консенсус. Це, пояснив він, означає, що Путіну пробачали все, тому що він повернув Крим. У 2022 році кримський консенсус змінився українським консенсусом — “поверну Україну, і знову мене всі любитимуть беззастережно, тому що я роблю Росію великою”. Однак, зауважив Кулеба, не так сталося, як гадалося.
За його словами, далі вони будуть розганяти тему про гуманітарну кризу, що це Україна вчиняє злочини проти цивільного населення. Але, зауважив Кулеба, ніхто на цю історію особливо не поведеться.
За словами Кулеби, Путін не зважиться вдарити ядеркою, але ескалація буде. Він підсумував, що Крим — це точка, з якої по Україні стріляють ракетами і дронами, а ефективна блокада допоможе зменшити кількість таких ударів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли Україна може повернути Крим за версією ШІ.