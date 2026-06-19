Україна декларує деокупацію Криму як стратегічну мету, що закріплена в офіційних документах і міжнародно визнаній позиції невизнання анексії 2014 року. Водночас експертні оцінки свідчать: повернення півострова залежить не від одного чинника, а від поєднання військових, політичних і економічних умов. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, як Україна може деокупувати Крим та в якому році це можливо.

Крим. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що у найближчі 3-5 років деокупація Криму виглядає малоймовірною у форматі прямого військового повернення. Більш реалістичним є сценарій тривалого тиску, який може створити умови для політико-дипломатичного рішення у проміжку 2030-2035 років. Ключовим тригером стане або суттєве послаблення військових можливостей Росії, або зміна міжнародних домовленостей щодо безпеки в Чорноморському регіоні. Швидші сценарії можливі, але вони вимагали б різкої зміни балансу сил, що наразі не підтверджується відкритими даними.

Чат-бот Gemini припускає, що деокупація Криму навряд чи відбудеться у найближчі рік-два. Процес виснаження ресурсів ворога та накопичення критичної маси високотехнологічної зброї Україною потребує тривалого часу. Найбільш реалістичним вікном можливостей для початку масштабної фази звільнення півострова або створення умов для його капітуляції бачиться 2028-2030 роки. Цей сценарій стане можливим лише за умови збереження повної підтримки Заходу та успішного перерізання сухопутного коридору. Шлях буде складним, але системна ізоляція Криму є ключем до його повернення під український прапор.

Чат-бот Deepseek прогнозує, що деокупація Криму не відбудеться раніше 2027-2028 років. Попри вражаючі успіхи в ізоляції та виснаженні російських сил, Україні бракує ресурсів для масштабної наземної операції на півострові. Процес буде поступовим: спочатку повна блокада та перетворення Криму на "сіру зону", потім – створення умов, за яких утримання півострова стане для Росії економічно та військово невигідним. Вирішальним фактором стане не стільки військова перевага, скільки сукупність дипломатичного тиску, економічного виснаження агресора та внутрішньої деградації окупаційного режиму. За оптимістичного збігу обставин – завершення війни на інших фронтах та посилення західної допомоги – звільнення півострова можливе вже у 2027 році. Однак реалістичніше очікувати на 2028-2029 роки.

Позиції різних чат-ботів загалом сходяться в одному: деокупація Криму не є короткостроковим сценарієм і залежить від комплексу військових, політичних та економічних факторів, а не від одного рішення чи події. Всі моделі розглядають тривалий тиск на Росію, виснаження ресурсів та роль міжнародної підтримки як ключові умови майбутніх змін. Водночас усі сценарії виключають швидке військове повернення півострова як реалістичний варіант у найближчі роки. Крим залишається довгостроковим геополітичним питанням, де вирішальним стане не лише поле бою, а й баланс сил між Україною, Росією та її міжнародними партнерами.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як повна блокада Криму вплине на війну за версією ШІ.