Украина декларирует деоккупацию Крыма как стратегическую цель, закрепленную в официальных документах и международно признанной позиции непризнания аннексии 2014 года. В то же время, экспертные оценки свидетельствуют: возвращение полуострова зависит не от одного фактора, а от сочетания военных, политических и экономических условий. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, как Украина может деоккупировать Крым и в каком году это возможно.

Крым. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что в ближайшие 3-5 лет деоккупация Крыма выглядит маловероятной в формате прямого военного возвращения. Более реалистичен сценарий длительного давления, который может создать условия для политико-дипломатического решения в промежутке 2030-2035 годов. Ключевым триггером станет либо существенное ослабление военных возможностей России, либо изменение международных договоренностей по безопасности в Черноморском регионе. Более быстрые сценарии возможны, но они требовали бы резкого изменения баланса сил, что пока не подтверждается открытыми данными.

Чат-бот Gemini предполагает, что деоккупация Крыма вряд ли состоится в ближайшие год-два. Процесс истощения ресурсов врага и накопления критической массы высокотехнологичного оружия Украиной требует длительного времени. Наиболее реалистичным окном возможностей для начала масштабной фазы освобождения полуострова или создания условий его капитуляции видится 2028-2030 годы. Этот сценарий станет возможным только при сохранении полной поддержки Запада и успешной перерезки сухопутного коридора. Путь будет сложным, но системная изоляция Крыма является ключом к его возвращению под украинский флаг.

Чат-бот Deepseek прогнозирует, что деоккупация Крыма не состоится раньше 2027-2028 годов. Несмотря на поразительные успехи в изоляции и истощении российских сил, Украине не хватает ресурсов для масштабной наземной операции на полуострове. Процесс будет постепенным: сначала полная блокада и превращение Крыма в "серую зону", затем создание условий, при которых содержание полуострова станет для России экономически и военно невыгодным. Решающим фактором станет не столько военное превосходство, сколько совокупность дипломатического давления, экономического истощения агрессора и внутренней деградации оккупационного режима. При оптимистическом стечении обстоятельств – завершении войны на других фронтах и усилении западной помощи – освобождение полуострова возможно уже в 2027 году. Однако более реалистично ожидать 2028-2029 годы.

Позиции разных чат-ботов вообще сходятся в одном: деоккупация Крыма не является краткосрочным сценарием и зависит от комплекса военных, политических и экономических факторов, а не от одного решения или события. Все модели рассматривают продолжительное давление на Россию, истощение ресурсов и роль международной поддержки как ключевые условия будущих изменений. В то же время, все сценарии исключают быстрое военное возвращение полуострова как реалистичный вариант в ближайшие годы. Крым остается долгосрочным геополитическим вопросом, где решающим станет не только поле боя, но и баланс сил между Украиной, Россией и международными партнерами.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как полная блокада Крыма повлияет на войну по версии ИИ.