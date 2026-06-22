"Это удар в самое сердце Путина": озвучено тревожное предупреждение для Украины

Ситуация в Крыму стремительно ухудшилась – меткие удары украинских войск привели к топливному кризису. Закрываются магазины, перебои с водой и светом, россияне жалуются, что не могут выехать с полуострова.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Бывший министр МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что дальше будет с Крымом и что дальше будет делать лидер РФ Путин.

"Украина устраивает блокаду Крыма огненными средствами. Это удар в самое сердце Путина", — отметил Кулеба.

По его словам, после 2014 года в России сформировался так называемый крымский консенсус. Это, объяснил он, означает, что Путину прощали все, потому что он вернул Крым. В 2022 году крымский консенсус сменился украинским консенсусом — "верну Украину, и снова меня все будут любить безоговорочно, потому что я делаю Россию великой". Однако, заметил Кулеба, не так случилось, как предполагалось.

"Но с Крыма все началось, и в Крыму все должно закончиться. В том или ином смысле. Поэтому сейчас Украина бьет по наибольшему достижению Путина за все время его правления. Он будет реагировать резко. Но резко не значит эффективно. Сейчас, я думаю, россияне будут наносить новые удары по Украине, рассказывают, что это за Крым. Требовать уступить. Украина не уступит”, — отметил Кулеба.

По его словам, дальше они будут разгонять тему о гуманитарном кризисе, что это Украина совершает преступления против гражданского населения. Но, отметил Кулеба, никто на эту историю особо не поведется.

"Они будут налаживать любой ценой пути обеспечения поставок на полуостров. Пути у них четыре — море, воздух, Крымский мост и наземный коридор. Все четыре пути, как мы видим, Украина постепенно берет под свой контроль. Это означает, что задачу деблокады, по моему мнению, Россия решить не сможет", — предположил он.

По словам Кулебы, Путин не решится ударить ядеркой, но эскалация будет. Он подытожил, что Крым – это точка, из которой по Украине стреляют ракетами и дронами, а эффективная блокада поможет уменьшить количество таких ударов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, когда Украина может вернуть Крым по версии ИИ.



