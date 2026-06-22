"Это удар в самое сердце Путина": озвучено тревожное предупреждение для Украины

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Кречмаровская Наталия
Ситуация в Крыму стремительно ухудшилась – меткие удары украинских войск привели к топливному кризису. Закрываются магазины, перебои с водой и светом, россияне жалуются, что не могут выехать с полуострова.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Бывший министр МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что дальше будет с Крымом и что дальше будет делать лидер РФ Путин.
По его словам, после 2014 года в России сформировался так называемый крымский консенсус. Это, объяснил он, означает, что Путину прощали все, потому что он вернул Крым. В 2022 году крымский консенсус сменился украинским консенсусом — "верну Украину, и снова меня все будут любить безоговорочно, потому что я делаю Россию великой". Однако, заметил Кулеба, не так случилось, как предполагалось.
По его словам, дальше они будут разгонять тему о гуманитарном кризисе, что это Украина совершает преступления против гражданского населения. Но, отметил Кулеба, никто на эту историю особо не поведется.
По словам Кулебы, Путин не решится ударить ядеркой, но эскалация будет. Он подытожил, что Крым – это точка, из которой по Украине стреляют ракетами и дронами, а эффективная блокада поможет уменьшить количество таких ударов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, когда Украина может вернуть Крым по версии ИИ.