Это поражение грозит Путину "смертью": что станет квинтэссенцией провала

Россия вероятнее всего потеряет захваченный Крым. По крайней мере одна из целей Украины – возвращение захваченных Россией территорий. И хотя оккупация полуострова была гордостью и победой лидера РФ Владимира Путина, удержать ситуацию на лето 2026 года Россия не может. Постоянные прицельные украинские удары по объектам в Крыму, проблемы со светом, водой, бензином оккупационные власти решить не могут. Более того, кафиры боятся высадки украинского десанта и пытаются к этому подготовиться.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что потеря Крыма станет явным поражением Путина.

"Это уже признак того, что лидер проиграл все. А в России, в авторитарном государстве, когда лидер проиграет, идет политическое поражение, а потом идет и смерть", — отметил эксперт.

По его словам, не важно, уберут ли Путина, он понимает, что это его ликвидация как лидера. Да, пояснил Загородний, построена политика России. По его словам, за последние 100 лет мало кто из российских лидеров спокойно ушел из власти.

"Крым это такая квинтэссенция путинского провала. Да, даже не Крым, а в данном случае речь идет о даже Крымском мосту. Это же символ путинского захвата Крыма. Он по нему лично ездил. А если мост будет разрушен, это тоже демонстрация того, что россияне уже не контролируют даже элементарные вещи", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин отреагировал на украинские удары по Крыму — придумал "гениальное" объяснение. Он заявил, что Украина наносит удары по гражданской инфраструктуре якобы из-за того, что теряет территории на фронте.