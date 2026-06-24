У Раді розповіли про найкращий фінал для Криму: що буде з півостровом

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Кречмаровская Наталия
Українські військові завдають влучних ударів по військових об’єктах та нафтових терміналах. Крим залишається без бензину, виникають проблеми з електроенергією, та водопостачанням. І окупанти не можуть виправити ситуацію. Українські експерти зазначають, що війська ЗСУ повністю блокують логістику в Криму, а окупанти уже панічно бояться висадки українського десанту.
Крим. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Юрій Камельчук зазначив, що доля Криму загалом буде нормальною.
На його переконання, найкращим фіналом буде повернення українських збройних сил до Криму — а це повернення української влади.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що речник Військово-Морських Сил ЗСУ капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук розповів, чи вдасться висадка українського десанту в Криму. За його словами, на півострові є десантно небезпечні ділянки — це західне узбережжя в першу чергу. При цьому, зазначив він, що тут і зараз операція з висадки десанту неможлива.