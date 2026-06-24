logo_ukra

BTC/USD

60242

ETH/USD

1617.34

USD/UAH

44.87

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Раді розповіли про найкращий фінал для Криму: що буде з півостровом
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді розповіли про найкращий фінал для Криму: що буде з півостровом

Народний депутат Камельчук розповів, якою буде доля Криму

24 червня 2026, 16:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Українські військові завдають влучних ударів по військових об’єктах та нафтових терміналах. Крим залишається без бензину, виникають проблеми з електроенергією, та водопостачанням. І окупанти не можуть виправити ситуацію. Українські експерти зазначають, що війська ЗСУ повністю блокують логістику в Криму, а окупанти уже панічно бояться висадки українського десанту.

У Раді розповіли про найкращий фінал для Криму: що буде з півостровом

Крим. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Юрій Камельчук зазначив, що доля Криму загалом буде нормальною. 

“Це питання часу стосовно того, як росіяни будуть тікати з Криму, чи пхати свої автомобілі без пального мостом, чи кидати їх там і плисти на матрацах десь через Азовське море. Чесно кажучи, мені абсолютно на них байдуже”, — зазначив політик. 

На його переконання, найкращим фіналом буде повернення українських збройних сил до Криму — а це повернення української влади. 

“Це повернення кримських татар до себе додому. Це звільнення усіх бранців Кремля на території Криму. Це повернення усіх кримських татар і українців, які депортовані Росією з територією Криму. І це тоді, коли "Артек", український "Артек" повернеться до Криму і ми з вами зможемо спокійно прогулюватись набережною Ялти і українського Севастополя… Оце буде прекрасний фінал”, — підсумував народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що речник Військово-Морських Сил ЗСУ капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук розповів, чи вдасться висадка українського десанту в Криму. За його словами, на півострові є десантно небезпечні ділянки — це західне узбережжя в першу чергу. При цьому, зазначив він, що тут і зараз операція з висадки десанту неможлива.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=shmxXF4vmSA
Теги:

Новини

Всі новини