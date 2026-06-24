У Раді розповіли про найкращий фінал для Криму: що буде з півостровом

Українські військові завдають влучних ударів по військових об’єктах та нафтових терміналах. Крим залишається без бензину, виникають проблеми з електроенергією, та водопостачанням. І окупанти не можуть виправити ситуацію. Українські експерти зазначають, що війська ЗСУ повністю блокують логістику в Криму, а окупанти уже панічно бояться висадки українського десанту.

Крим. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Юрій Камельчук зазначив, що доля Криму загалом буде нормальною.

“Це питання часу стосовно того, як росіяни будуть тікати з Криму, чи пхати свої автомобілі без пального мостом, чи кидати їх там і плисти на матрацах десь через Азовське море. Чесно кажучи, мені абсолютно на них байдуже”, — зазначив політик.

На його переконання, найкращим фіналом буде повернення українських збройних сил до Криму — а це повернення української влади.

“Це повернення кримських татар до себе додому. Це звільнення усіх бранців Кремля на території Криму. Це повернення усіх кримських татар і українців, які депортовані Росією з територією Криму. І це тоді, коли "Артек", український "Артек" повернеться до Криму і ми з вами зможемо спокійно прогулюватись набережною Ялти і українського Севастополя… Оце буде прекрасний фінал”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що речник Військово-Морських Сил ЗСУ капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук розповів, чи вдасться висадка українського десанту в Криму. За його словами, на півострові є десантно небезпечні ділянки — це західне узбережжя в першу чергу. При цьому, зазначив він, що тут і зараз операція з висадки десанту неможлива.



