В Раде рассказали о самом лучшем финале для Крыма: что будет с полуостровом

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Кречмаровская Наталия
Украинские военные наносят меткие удары по военным объектам и нефтяным терминалам. Крым остается без бензина, возникают проблемы с электроэнергией и водоснабжением. И оккупанты не могут исправить ситуацию. Украинские эксперты отмечают, что войска ВСУ полностью блокируют логистику в Крыму, а оккупанты уже панически боятся высадки украинского десанта.
Крым. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Юрий Камельчук отметил, что судьба Крыма в целом будет нормальной.
По его убеждению, лучшим финалом будет возвращение украинских вооруженных сил в Крым – а это возвращение украинской власти.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что спикер Военно-Морских Сил ВСУ капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, удастся ли высадка украинского десанта в Крыму. По его словам, на полуострове есть десантно опасные участки – это западное побережье в первую очередь. При этом он отметил, что здесь и сейчас операция по высадке десанта невозможна.