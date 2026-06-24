Украинские военные наносят меткие удары по военным объектам и нефтяным терминалам. Крым остается без бензина, возникают проблемы с электроэнергией и водоснабжением. И оккупанты не могут исправить ситуацию. Украинские эксперты отмечают, что войска ВСУ полностью блокируют логистику в Крыму, а оккупанты уже панически боятся высадки украинского десанта.

Крым. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Юрий Камельчук отметил, что судьба Крыма в целом будет нормальной.

"Этот вопрос времени относительно того, как россияне будут убегать из Крыма, толкать ли свои автомобили без горючего мостом, или бросать их там и плыть на матрацах где-то через Азовское море. Честно говоря, мне абсолютно на них безразлично", — отметил политик.

По его убеждению, лучшим финалом будет возвращение украинских вооруженных сил в Крым – а это возвращение украинской власти.

"Это возвращение крымских татар к себе домой. Это освобождение всех пленников Кремля на территории Крыма. Это возвращение всех крымских татар и украинцев, депортированных Россией с территорией Крыма. И это тогда, когда "Артек", украинский "Артек" вернется в Крым и мы с вами сможем спокойно прогуляться финал”, — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что спикер Военно-Морских Сил ВСУ капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, удастся ли высадка украинского десанта в Крыму. По его словам, на полуострове есть десантно опасные участки – это западное побережье в первую очередь. При этом он отметил, что здесь и сейчас операция по высадке десанта невозможна.



