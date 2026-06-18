Чому Росія звинуватила Україну в ударі по автобусу з дітьми: в США пояснили цинічну мету Кремля

Звинувачення України в нібито ударі по автобусу з дитячою футбольною командою в Брянській області може бути частиною ширшої інформаційної кампанії Кремля. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті.

Навіщо Росія звинуватила Україну в ударі по автобусу з дітьми. Фото з відкритих джерел

За версією російської сторони, 17 червня безпілотник атакував пасажирський автобус у Брянській області, який перевозив дитячу футбольну команду з Білорусі. Російська влада заявила про загибель жінки та поранення кількох людей, серед яких були діти. Водночас український Генеральний штаб категорично заперечив причетність до інциденту. Там вказали, що в зазначений час українські сили не завдавали ударів по території Брянської області.

Аналітики ISW зазначають, що наразі неможливо незалежно перевірити обставини події. Проте експерти звернули увагу на те, як російські та білоруські посадовці використали цей інцидент у своїй риториці. На думку дослідників, Москва намагається сформувати наратив про нібито цілеспрямовані атаки України на цивільне населення. Крім того, представники Мінська підтримали російську версію подій і заявили, що Україна нібито прагне спровокувати більш жорстку реакцію з боку Білорусі та подальшу ескалацію конфлікту.

Як зазначає ISW, подібні твердження Кремль використовує для виправдання власних масованих ударів по українських містах та цивільній інфраструктурі.

"Російські та білоруські заяви про нібито удар 17 червня слідують за аналогічними російськими заявами останніх тижнів про те, що масштабні пакети ударів Росії проти України є виправданою відповіддю на нібито удари України по цивільному населенню", — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в МЗС Білорусі вимагає від України пояснень через інцидент з автобусом на Брянщині.

Також "Коментарі" писали, що в ISW розкрили таємний план Путіна щодо мирних переговорів із Європою.