Почему Россия обвинила Украину в ударе по автобусу с детьми: в США объяснили циничную цель Кремля

Обвинение Украины в якобы ударе по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области может быть частью более широкой информационной кампании Кремля. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.

Зачем Россия обвинила Украину в ударе по автобусу с детьми. Фото из открытых источников

По версии российской стороны, 17 июня беспилотник атаковал пассажирский автобус в Брянской области, перевозивший детскую футбольную команду из Беларуси. Российские власти заявили о гибели женщины и ранении нескольких людей, среди которых были дети. В то же время, украинский Генеральный штаб категорически отрицал причастность к инциденту. Там указали, что в указанное время украинские силы не наносили ударов по территории Брянской области.

Аналитики ISW отмечают, что невозможно независимо проверить обстоятельства происшествия. Однако эксперты обратили внимание на то, как российские и белорусские должностные лица использовали этот инцидент в своей риторике. По мнению исследователей, Москва пытается сформировать нарратив о якобы целенаправленных атаках Украины на гражданское население. Кроме того, представители Минска поддержали российскую версию событий и заявили, что Украина якобы стремится спровоцировать более жесткую реакцию со стороны Белоруссии и последующую эскалацию конфликта.

Как отмечает ISW, подобные утверждения Кремль использует для оправдания собственных массированных ударов по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

"Российские и белорусские заявления о якобы ударе 17 июня следуют за аналогичными российскими заявлениями последних недель о том, что масштабные пакеты ударов России против Украины являются оправданным ответом на якобы удары Украины по гражданскому населению", — говорится в отчете Института изучения войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Беларуси требует от Украины объяснений из-за инцидента с автобусом в Брянщине.

Также "Комментарии" писали, что в ISW раскрыли тайный план Путина по мирным переговорам с Европой.