МЗС Білорусі вимагає від України пояснень через інцидент з автобусом на Брянщині

Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь оприлюднило офіційну заяву щодо нещодавнього інциденту в Брянській області Російської Федерації, де, за твердженнями російської сторони, під удар потрапив двоповерховий автобус із білоруськими юними спортсменами. Білоруське дипломатичне відомство повністю підтримало риторику Москви, назвавши подію спланованим нападом, та висунуло прямі претензії до української влади.

Обстрілянний автобус у Брянській області. Фото: МЗС Білорусі

У Мінську безапеляційно поклали відповідальність за те, що сталося, на Київ, не очікуючи результатів офіційного розслідування.





"Ми максимально рішуче засуджуємо цей напад на цивільний транспортний засіб, який здійснював перевезення громадян Білорусі, зокрема й неповнолітніх, — наголосили у пресслужбі МЗС Білорусі, даючи політичну оцінку інциденту під Брянськом. — Білоруська сторона однозначно розцінює цей напад як черговий терористичний акт, спрямований проти беззахисного цивільного населення".

На тлі цієї події білоруські дипломати висунули категоричну вимогу до керівництва України, зажадавши детальних коментарів та роз'яснень щодо інциденту в прикордонному російському регіоні.

"Ми в офіційному порядку вимагаємо від української сторони надати вичерпні та детальні пояснення щодо цієї трагічної ситуації", — заявили у зовнішньополітичному відомстві Білорусі.

Водночас у МЗС республіки звернули увагу на внутрішні правила безпеки та організацію закордонних поїздок для своїх громадян. У Мінську натякнули, що маршрут автобуса спочатку був обраний без урахування безпекових факторів, і закликали профільні структури ретельніше контролювати логістику дитячого відпочинку. Відомство окремо підкреслило необхідність суворого дотримання правил при формуванні груп, які виїжджають на оздоровлення в інші країни. Окрім того, дипломати запровадили фактичну заборону на відвідування небезпечних територій, зазначивши, що подорожі громадян у зони збройних конфліктів, райони ведення бойових дій, а також у будь-які прилеглі до них регіони мають бути безумовно і повністю виключені.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за інформацією загарбників, внаслідок інциденту одна жінка загинула, а ще шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Російські медичні відомства вже почали нагнітати ситуацію через стан здоров'я неповнолітніх.