Министерство иностранных дел Республики Беларусь обнародовало официальное заявление по поводу недавнего инцидента в Брянской области Российской Федерации, где, по утверждениям российской стороны, под удар попал двухэтажный автобус с белорусскими юными спортсменами. Белорусское дипломатическое ведомство полностью поддержало риторику Москвы, назвав событие спланированным нападением, и выдвинуло прямые претензии к украинским властям.

Обстрелянный автобус в Брянской области. Фото: МИД Беларуси

В Минске безапелляционно возложили ответственность за произошедшее в Киев, не ожидая результатов официального расследования.

"Мы максимально решительно осуждаем это нападение на гражданское транспортное средство, осуществлявшее перевозку граждан Беларуси, в том числе и несовершеннолетних, — отметили в пресс-службе МИД Беларуси, давая политическую оценку инцидента под Брянском. — Белорусская сторона однозначно расценивает это нападение как очередной террористический акт, направленный против беззащитного гражданского населения".

На фоне этого события белорусские дипломаты выдвинули категорическое требование к руководству Украины, потребовав детальных комментариев и разъяснений по поводу инцидента в приграничном российском регионе.

"Мы в официальном порядке требуем от украинской стороны предоставить исчерпывающие и детальные объяснения этой трагической ситуации", — заявили во внешнеполитическом ведомстве Беларуси.

В то же время в МИД республики обратили внимание на внутренние правила безопасности и организацию заграничных поездок для своих граждан. В Минске намекнули, что маршрут автобуса изначально был выбран без учета факторов безопасности, и призвали профильные структуры более тщательно контролировать логистику детского отдыха. Ведомство отдельно подчеркнуло необходимость строгого соблюдения правил при формировании выезжающих на оздоровление групп в другие страны. Кроме того, дипломаты ввели фактический запрет на посещение опасных территорий, отметив, что путешествия граждан в зоны вооруженных конфликтов, районы ведения боевых действий, а также в прилегающие к ним регионы должны быть безусловно и полностью исключены.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что по информации захватчиков, в результате инцидента одна женщина погибла, а еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести. Российские медицинские ведомства уже начали нагнетать ситуацию из-за состояния здоровья несовершеннолетних.