Без України: в ISW розкрили таємний план Путіна щодо мирних переговорів із Європою

Росія демонструє показову готовність до мирних переговорів з європейськими країнами щодо закінчення війни проти України, однак продовжує уникати прямих контактів із Києвом. На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни, така поведінка свідчить про спробу Кремля відсторонити Україну від майбутнього переговорного процесу та вести діалог з Заходом напряму.

Володимир Путін. Фото: Associated Press

У новому звіті ISW звертають увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін продовжує ігнорувати неодноразові пропозиції президента України Володимира Зеленського щодо особистої зустрічі для обговорення завершення війни. Водночас Москва демонструє готовність до контактів із європейськими лідерами.

За інформацією західних ЗМІ, останніми днями активізувалися дипломатичні контакти між Європою та Москвою. Зокрема, повідомляється про неформальні консультації представників Європейської ради з особами, наближеними до Кремля, які можуть стати підготовкою до майбутніх переговорів.

Аналітики ISW вважають, що Кремль намагається використати такі контакти для просування власного сценарію врегулювання війни. Його ключова мета у тому, щоб представити конфлікт як суперечку між Росією та Заходом, мінімізувавши роль України у визначенні умов миру.

"Очевидна готовність Кремля розпочати мирні переговори з Європою з'явилася на тлі того, як президент Росії Володимир Путін відхилив неодноразові запрошення президента України Володимира Зеленського на зустріч з Путіним на рівні глав держав, що свідчить про те, що Кремль залишається відданим своїм зусиллям повністю виключити Україну з переговорного процесу", — йдеться у звіті.

На цьому тлі країни G7 підтвердили намір посилити підтримку України. Лідери "Великої сімки" заявили про готовність збільшити постачання систем протиповітряної оборони, ракет-перехоплювачів та далекобійних засобів ураження. Також учасники саміту погодилися посилювати санкційний тиск на Росію, зокрема щодо її енергетичного сектору.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розкрив деталі термінової розмови з Трампом та Макроном, яка "може багато змінити".

Також "Коментарі" писали, що Трамп змінив свою позицію щодо Росії.