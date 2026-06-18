Без Украины: в ISW раскрыли тайный план Путина по мирным переговорам с Европой

Россия демонстрирует показательную готовность к мирным переговорам с европейскими странами для окончания войны против Украины, однако продолжает избегать прямых контактов с Киевом. По мнению аналитиков американского Института изучения войны, такое поведение свидетельствует о попытке Кремля отстранить Украину от предстоящего переговорного процесса и вести диалог с Западом напрямую.

Владимир Путин. Фото: Associated Press

В новом отчете ISW обращают внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин продолжает игнорировать неоднократные предложения президента Украины Владимира Зеленского по поводу личной встречи для обсуждения завершения войны. В то же время, Москва демонстрирует готовность к контактам с европейскими лидерами.

По информации западных СМИ, в последние дни активизировались дипломатические контакты между Европой и Москвой. В частности, сообщается о неформальных консультациях представителей Европейского совета с лицами, приближенными к Кремлю, которые могут стать подготовкой к предстоящим переговорам.

Аналитики ISW считают, что Кремль пытается использовать такие контакты для продвижения собственного сценария урегулирования войны. Его ключевая цель состоит в том, чтобы представить конфликт как спор между Россией и Западом, минимизировав роль Украины в определении условий мира.

"Очевидная готовность Кремля вступить в мирные переговоры с Европой появилась на фоне того, как президент России Владимир Путин отклонил неоднократные приглашения президента Украины Владимира Зеленского на встречу с Путиным на уровне глав государств, что говорит о том, что Кремль остается преданным своим усилиям полностью исключить Украину из переговорного процесса", — говорится в отчете.

На этом фоне страны G7 подтвердили намерение усилить поддержку Украины. Лидеры "Большой семерки" заявили о готовности увеличить поставки систем противовоздушной обороны, ракет-перехватчиков и дальнобойных средств поражения. Также участники саммита согласились усиливать санкционное давление на Россию, в частности, относительно ее энергетического сектора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский раскрыл детали срочного разговора с Трампом и Макроном, который "может многое изменить".

Также "Комментарии" писали, что Трамп изменил свою позицию по отношению к России.