"Може багато змінити": Зеленський розкрив деталі термінової розмови з Трампом та Макроном

Президент України Володимир Зеленський повідомив про важливу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном після завершення саміту G7. За словами українського лідера, переговори стали продовженням дискусій, які відбулися під час зустрічі світових лідерів, і можуть мати значний вплив на подальші дипломатичні процеси щодо війни в Україні.

Трамп, Макрон та Зеленський в Парижі. Фото зі сторінки X Макрона

У своєму зверненні Зеленський наголосив, що сторони підбили підсумки перемовин на саміті та скоординували подальші кроки. Президент подякував Дональду Трампу за увагу до українського питання та готовність сприяти досягненню миру, а також висловив вдячність Емманюелю Макрону за організацію саміту та підтримку України.

"Щойно говорили з Президентом США Дональдом Трампом і Президентом Франції Емманюелем Макроном. Важлива координаційна розмова, яка може багато змінити. Підсумували наші перемовини на саміті G7", — заявив Зеленський без детальних пояснень.

Нагадаємо, що після завершення саміту G7 президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що провів "дуже хороші розмови" як із президентом України, так і з російським лідером Володимиром Путіним. За його словами, обидві сторони нібито прагнуть завершення війни, однак поки не бачать чіткого шляху до цього.

Водночас Трамп припустив можливість посилення санкційного тиску на Росію, зокрема щодо експорту нафти. Також американський президент підтвердив готовність розглянути українські запити щодо ліцензування виробництва засобів протиповітряної оборони.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про рішення, яке прийняли країни G7 щодо України, яке не сподобається Путіну.

Також "Коментарі" писали, що генсек НАТО Рютте розповів про танго між Зеленським та Путіним.