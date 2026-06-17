Путіну це дуже не сподобається: яке рішення прийняли країни G7 щодо України

Країни G7 погодилися на розширення військово-промислової співпраці з Україною, яка може суттєво змінити баланс сил у війні. Йдеться не лише про постачання озброєння, а й про запуск виробництва сучасних систем ППО та далекобійної зброї безпосередньо на українській території. Про це повідомляє французьке видання Le Parisien з посиланням на дипломатичні джерела.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як пише Le Parisien, за підсумками саміту G7 в Евіані лідери домовилися надати Україні ліцензії, які дозволять виготовляти ракети-перехоплювачі та інші системи протиповітряної оборони локально. У перспективі йдеться також про виробництво засобів далекого радіуса дії.

"Ми вироблятимемо за ліцензією не лише системи протиповітряної оборони, а й засоби глибокого удару", — зазначило дипломатичне джерело в кулуарах саміту.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що американські оборонні компанії зможуть передавати ліцензії європейським виробникам для виготовлення озброєнь в Україні. За його словами, нинішні темпи виробництва зброї в Європі та США недостатні для довготривалого конфлікту, тому розширення виробничих потужностей в Україні є логічним кроком.

"Ми всі виробляємо занадто мало, і це можна компенсувати шляхом ліцензування компаній з відповідними потужностями, зокрема європейських та українських", — сказав Мерц та подякував США за готовність до співпраці.

Рішення G7 може означати перехід до нової моделі оборонної підтримки України, від постачання готової зброї до створення спільного виробничого циклу всередині країни. Це дозволить Києву швидше поповнювати арсенал, зменшити логістичні ризики та наростити виробництво критично важливих систем ППО і далекобійних ударних засобів.

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