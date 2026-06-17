У Росії серйозні проблеми: Україна знайшла нову зброю на заміну HIMARS

Українські ударні безпілотники середньої дальності дедалі більше змінюють хід війни, відкриваючи для ЗСУ нові можливості для знищення російської логістики, командних пунктів та систем протиповітряної оборони. Західні аналітики вважають, що ці технології повертають Україні здатність завдавати глибоких ударів по тилу противника, яку раніше забезпечували американські ракетні комплекси HIMARS. Про це повідомляє Business Insider із посиланням на військових експертів та українських операторів безпілотників.

Боєприпас HIMARS. Фото армії США

Одним з прикладів, який описує Business Insider, стала операція на Запорізькому напрямку, де український дрон знищив будівлю, в якій перебували оператори російських FPV-дронів. Такі удари дедалі частіше здійснюються на відстані від десятків до сотень кілометрів від лінії фронту.

За словами директора з відкритої розвідки Інституту вивчення війни Джорджа Барроса, завдяки цим дронам Україна може отримати більшу перевагу на полі бою.

"Ми стверджуємо, що український удар середньої дальності фактично сповіщає про новий етап війни. Те, що ми тут бачимо, — це справді міцна основа для того, щоб Україна могла перешкодити російському наступу. Ми досить оптимістично налаштовані щодо перспектив того, що Україна матиме суттєву перевагу на початку літа", — сказав Баррос.

Перевага нових дронів полягає не лише в дальності польоту. Частина апаратів оснащена елементами штучного інтелекту, які дозволяють продовжувати виконання завдання навіть після втрати зв’язку з оператором через російські засоби радіоелектронної боротьби.

Член екіпажу українського безпілотника готує дрон середньої дальності до запуску

Крім того, ще однією важливою перевагою українських дронів над HIMARS стала їх вартість.

"Одна керована реактивна система залпового вогню, стандартний боєприпас HIMARS, коштує близько 187 000 доларів за ракету, тоді як її версія збільшеної дальності коштує приблизно 479 000 доларів за ракету. Армійська тактична ракетна система, зброя з найбільшою дальністю запуску HIMARS, що постачається Україні, коштує близько 1 мільйона доларів за ракету", — пишуть у статті.

Проте, українські дрони коштують всього 5000 доларів. Хоча просунутіші моделі можуть вартувати 50 000, це все одно в кілька разів нижче ціни ракети до HIMARS.

Аналітики зазначають, що ефективність HIMARS поступово знизилася через обмежену кількість боєприпасів і вдосконалення російських систем радіоелектронної боротьби. Натомість українські виробники активно нарощують випуск нових моделей дронів, які можуть нести потужне вибухове навантаження та вражати цілі в глибині РФ до 300 кілометрів.

На думку західних експертів, саме ця технологічна перевага може стати одним із ключових факторів, що дозволять Україні посилити тиск на російські війська влітку та змінити ситуацію на окремих ділянках фронту.

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