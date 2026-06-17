У России серьезные проблемы: Украина нашла новое оружие взамен HIMARS

Украинские ударные беспилотники средней дальности все больше меняют ход войны, открывая для ВСУ новые возможности по уничтожению российской логистики, командных пунктов и систем противовоздушной обороны. Западные аналитики считают, что эти технологии возвращают Украине способность наносить глубокие удары по тылу противника, которую ранее снабжали американские ракетные комплексы HIMARS. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на военных экспертов и украинских операторов беспилотников.

Боеприпас HIMARS. Фото армии США

Одним из примеров, описываемых Business Insider, стала операция на Запорожском направлении, где украинский дрон уничтожил здание, в котором находились операторы российских FPV-дронов. Такие удары все чаще производятся на расстоянии от десятков до сотен километров от линии фронта.

По словам директора по открытой разведке Института изучения войны Джорджа Барроса, из-за этих дронов Украина может получить большее преимущество на поле боя.

"Мы утверждаем, что украинский удар средней дальности фактически извещает о новом этапе войны. То, что мы здесь видим, — это действительно прочная основа для того, чтобы Украина могла помешать российскому наступлению. Мы достаточно оптимистично настроены по поводу перспектив того, что Украина будет иметь существенное преимущество в начале лета", — сказал Баррос.

Преимущество новых дронов заключается не только в дальности полета. Часть аппаратов оснащена элементами искусственного интеллекта, позволяющими продолжать выполнение задания даже после потери связи с оператором из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.

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Кроме того, еще одним важным преимуществом украинских дронов над HIMARS стала их стоимость.

"Одна управляемая реактивная система залпового огня, стандартный боеприпас HIMARS, стоит около 187 000 долларов за ракету, в то время как ее версия увеличенной дальности стоит примерно 479 000 долларов за ракету. Армейская тактическая ракетная система, оружие с наибольшей дальностью поставляемого Украине HIMARS стоит около 1 миллиона долларов за ракету", — пишут в статье.

Однако украинские дроны стоят всего 5000 долларов. Хотя более продвинутые модели могут стоить 50 000, это все равно в несколько раз ниже цены ракеты до HIMARS.

Аналитики отмечают, что эффективность HIMARS постепенно снизилась из-за ограниченного количества боеприпасов и усовершенствования российских систем радиоэлектронной борьбы. Украинские производители активно наращивают выпуск новых моделей дронов, которые могут нести мощную взрывную нагрузку и поражать цели в глубине территории до 300 километров.

По мнению западных экспертов, именно это технологическое преимущество может стать одним из ключевых факторов, позволяющих Украине усилить давление на российские войска летом и изменить ситуацию на отдельных участках фронта.

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