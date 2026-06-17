"Путін серйозно замислюється": у Німеччині назвали терміни початку переговорів України та Росії

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що найближчі місяці можуть стати вирішальними для запуску нового раунду мирних переговорів між Україною та Росією. На його думку, влітку 2026 року з’являється шанс повернути сторони до дипломатичного процесу, якщо Кремль буде готовий до реального діалогу.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Йоганн Вадефуль в інтерв’ю програмі RTL Nachtjournal Spezial заявив, що наразі війна в Україні не приносить жодній зі сторін стратегічної переваги на полі бою. Натомість щодня зростають людські втрати та руйнування.

"Я вважаю, що зараз є шанс розпочати переговори цього літа. Можливо, зараз він перебуває на етапі, коли серйозно замислюється над цим", — сказав Вадефуль, коментуючи позицію російського диктатора Володимира Путіна.

За словами німецького міністра, затягування війни лише поглиблює кризу, тоді як військовий шлях не дає жодній зі сторін можливості досягти остаточної перемоги. Він також звернув увагу на нещодавні заяви білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який визнав, що ані Україна, ані Росія не можуть виграти війну суто військовими засобами.

На думку Вадефуля, ця позиція заслуговує на увагу, адже Лукашенко залишається одним із найближчих союзників Кремля. Водночас німецький дипломат наголосив, що саме Україна протягом тривалого часу демонструє готовність до переговорів, тому остаточне рішення за Путіним.

"Україна весь цей час готова до переговорів. Тепер Володимир Путін має вирішити, чи хоче він вести переговори, чи продовжувати стріляти", — сказав глава МЗС Німеччини.

Вадефуль додав, що міжнародні санкції продовжують впливати на російську економіку, а підтримка України з боку західних партнерів залишається незмінною. На його думку, саме тому у Кремлі можуть дійти висновку, що зараз настав найбільш сприятливий момент для закінчення війни проти України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про можливу зустріч Зеленського та Путіна. У США назвали єдину ультимативну умову Кремля.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський відповів на пропозицію Кремля приїхати в Москву для мирних переговорів з Путіним.