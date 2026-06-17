"Путин серьезно задумывается": в Германии назвали сроки начала переговоров Украины и России

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что ближайшие месяцы могут стать решающими для запуска нового раунда мирных переговоров между Украиной и Россией. По его мнению, летом 2026 года появляется шанс вернуть стороны в дипломатический процесс, если Кремль будет готов к реальному диалогу.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Иоганн Вадефуль в интервью программе RTL Nachtjournal Spezial заявил, что в настоящее время война в Украине не приносит ни одной из сторон стратегического преимущества на поле боя. Ежедневно же возрастают человеческие потери и разрушения.

"Я считаю, что сейчас есть шанс начать переговоры этим летом. Возможно сейчас он находится на этапе, когда серьезно задумывается над этим", — сказал Вадефуль, комментируя позицию российского диктатора Владимира Путина.

По словам немецкого министра, затягивание войны лишь усугубляет кризис, тогда как военный путь не дает ни одной из сторон возможности достичь окончательной победы. Он также обратил внимание на недавние заявления белорусского диктатора Александра Лукашенко, признавшего, что ни Украина, ни Россия не могут выиграть войну сугубо военными средствами.

По мнению Вадефуля, эта позиция заслуживает внимания, ведь Лукашенко остается одним из ближайших союзников Кремля. В то же время, немецкий дипломат подчеркнул, что именно Украина в течение длительного времени демонстрирует готовность к переговорам, поэтому окончательное решение за Путиным.

"Украина все это время готова к переговорам. Теперь Владимир Путин должен решить, хочет ли он вести переговоры, или продолжать стрелять", — сказал глава МИД Германии.

Вадефуль добавил, что международные санкции продолжают влиять на российскую экономику, а поддержка Украины со стороны западных партнеров остается неизменной. По его мнению, именно поэтому в Кремле могут сделать вывод, что сейчас наступил наиболее благоприятный момент для окончания войны против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о возможной встрече Зеленского и Путина. В США назвали единое ультимативное условие Кремля.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский ответил на предложение Кремля приехать в Москву для мирных переговоров с Путиным.