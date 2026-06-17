Зустріч Зеленського та Путіна: у США назвали єдину ультимативну умову Кремля

Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив про готовність до особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, однак Кремль продовжує уникати переговорів на найвищому рівні. В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що така позиція Москви свідчить про небажання завершувати війну на умовах, відмінних від капітуляції України.

Володимир Путін та Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

У звіті ISW зазначають, що під час саміту G7 у Франції Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Після переговорів американський лідер заявив, що Росія повинна укласти угоду з Україною для припинення війни. Своєю чергою український президент наголосив, що хотів би провести переговори з Путіним ще до початку зими 2026-2027 років.

Зеленський запропонував організувати зустріч у нейтральній країні, серед можливих майданчиків називаються США або інші держави, здатні забезпечити умови для діалогу. За словами українського президента, такий формат ускладнив би для Кремля можливість відмовитися від мирних переговорів.

Однак, у Москві продовжують заперечувати отримання пропозицій від України. Помічник російського дикататора Юрій Ушаков заявив, що Росія не отримувала ініціатив щодо зустрічі Зеленського та Путіна у Сполучених Штатах. Подібну позицію озвучив і речник Кремля Дмитро Пєсков, який стверджує, що запрошення на переговори нібито не надходили.

Аналітики ISW нагадують, що Київ уже неодноразово пропонував прямий діалог на рівні глав держав. Зокрема, у червні Зеленський публічним листом звертався до Путіна із закликом провести особисту зустріч, однак російський лідер відмовився.

"Регулярна відмова Кремля від таких зустрічей свідчить про його постійне небажання припинити війну в Україні на будь-яких умовах, які не означають повної капітуляції України перед Росією", — підсумовують у звіті ISW.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відповів на пропозицію Кремля приїхати в Москву для зустрічі з Путіним.

Також "Коментарі" писали, що Politico розкрило таємний компроміс Трампа і G7 у якому підтримку України обміняють на Іран.