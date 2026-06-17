Встреча Зеленского и Путина: в США назвали единое ультимативное условие Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил о готовности к личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, однако Кремль продолжает избегать переговоров на самом высоком уровне. В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что такая позиция Москвы свидетельствует о нежелании завершать войну на условиях, отличных от капитуляции Украины.

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В отчете ISW отмечают, что на саммите G7 во Франции Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. После переговоров американский лидер заявил, что Россия должна заключить соглашение с Украиной для прекращения войны. В свою очередь украинский президент подчеркнул, что хотел бы провести переговоры с Путиным еще до начала зимы 2026-2027 годов.

Зеленский предложил организовать встречу в нейтральной стране, среди возможных площадок называются США или другие государства, способные обеспечить условия для диалога. По словам украинского президента, такой формат усложнил бы для Кремля возможность отказаться от мирных переговоров.

Однако в Москве продолжают отрицать получение предложений от Украины. Помощник российского дикататора Юрий Ушаков заявил, что Россия не получала инициатив по встрече Зеленского и Путина в Соединенных Штатах. Подобную позицию озвучил и спикер Кремля Дмитрий Песков, утверждающий, что приглашения на переговоры якобы не поступали.

Аналитики ISW напоминают, что Киев уже не раз предлагал прямой диалог на уровне глав государств. В частности, в июне Зеленский публичным письмом обращался к Путину с призывом провести личную встречу, однако российский лидер отказался.

"Регулярный отказ Кремля от таких встреч свидетельствует о его постоянном нежелании прекратить войну в Украине на любых условиях, не означающих полной капитуляции Украины перед Россией", — заключают в отчете ISW.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил на предложение Кремля приехать в Москву для встречи с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что Politico раскрыл тайный компромисс Трампа и G7, в котором поддержку Украины обменяют на Иран.