Російська балістична ракета середньої дальності "Орєшнік", яку в Кремлі позиціонували як нове покоління високоточної та "невразливої" зброї, на практиці демонструє серйозні технічні проблеми. Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на дані дослідницької компанії Dallas Analytics.

Російська ракета "Орєшнік" дає збій

За інформацією аналітиків ISW, замість точкових ударів по військових об’єктах ракети "Орєшнік" можуть відхилятися від курсу на десятки кілометрів. У результаті під удари потрапляє цивільна інфраструктура, зокрема гаражі у Білій Церкві та об’єкти на тимчасово окупованій росіянами території. За даними фахівців, у Росії залишився лише один з чотирьох ракет "Орєщнік".

"Росія випустила три з чотирьох "Орєшників" у 2026 році — один у Львівській області в ніч з 8 на 9 січня, другий у Білій Церкві, а також невдалий удар, в результаті якого "Орєшнік" розбився в окупованій Донецькій області в ніч з 23 на 24 травня", — йдеться у матеріалі.

У звіті Інституту вивчення війни зазначає, що після першого застосування "Орєшніка" у 2024 році Росія намагалася пришвидшити виробництво нових ракет. За даними Dallas Analytics, Володимир Путін доручив виготовлення додаткових одиниць, однак у процесі виникли проблеми з якістю та технологічним контролем.

Джерела, на які посилаються аналітики, стверджують, що прискорене виробництво відбувалося з порушенням стандартних процедур перевірки. Це могло призвести до критичних збоїв у навігаційних системах. Зокрема, йдеться про вразливість у гіроскопі радянської розробки, який відповідає за точність наведення.

Як стверджують дослідники, частина ракет не досягає заявлених цілей або повністю виходить з ладу під час польоту. Це ставить під сумнів не лише технічні характеристики "Орєшніка", а й загалом ефективність нової російської ракетної програми. Аналітики наголошують, що попри гучні заяви Кремля про "суперзброю", реальні бойові результати демонструють іншу картину, а саме технологічну нестабільність і залежність від застарілих компонентів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що названо зброю, страшнішу за ракети "Орєшнік".

Також "Коментарі" писали про зустріч Зеленського та Путіна. Інститут вивчення війни назвав єдину умову Кремля.