Российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник", позиционированная в Кремле как новое поколение высокоточного и "неуязвимого" оружия, на практике демонстрирует серьезные технические проблемы. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), который ссылается на данные исследовательской компании Dallas Analytics.

Российская ракета "Орешник" дает сбой

По информации аналитиков ISW, вместо точечных ударов по военным объектам ракеты "Орешник" могут отклоняться от курса на десятки километров. В результате под удары попадает гражданская инфраструктура, в частности, гаражи в Белой Церкви и объекты на временно оккупированной россиянами территории.

По данным специалистов, в России остался лишь один из четырех ракет "Орешник".

"Россия выпустила три из четырех "Орешников" в 2026 году – один во Львовской области в ночь с 8 на 9 января, второй в Белой Церкви, а также неудачный удар, в результате которого "Орешник" разбился в оккупированной Донецкой области в ночь с 23 на 24 мая", — говорится в материале.

В отчете Института изучения войны отмечает, что после первого применения "Орешника" в 2024 году Россия пыталась ускорить производство новых ракет. По данным Dallas Analytics Владимир Путин поручил изготовление дополнительных единиц, однако в процессе возникли проблемы с качеством и технологическим контролем.

Источники, на которые ссылаются аналитики, утверждают, что ускоренное производство происходило с нарушением стандартных проверочных процедур. Это могло привести к критическим сбоям в навигационных системах. В частности, речь идет об уязвимости в гироскопе советской разработки, отвечающем за точность наведения.

Как утверждают исследователи, часть ракет не достигает заявленных целей или полностью выходит из строя во время полета. Это ставит под сомнение не только технические характеристики "Орешника", но и эффективность новой российской ракетной программы. Аналитики отмечают, что, несмотря на громкие заявления Кремля о "супероружии", реальные боевые результаты демонстрируют другую картину, а именно технологическую нестабильность и зависимость от устаревших компонентов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названо оружие страшнее ракет "Орешник".

Также "Комментарии" писали о встрече Зеленского и Путина. Институт изучения войны назвал единственное условие Кремля.