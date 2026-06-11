logo_ukra

BTC/USD

62962

ETH/USD

1650.75

USD/UAH

44.93

EUR/UAH

51.84

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Названо зброю, страшнішу за “Орєшнік”: експерт про велику загрозу для України
commentss НОВИНИ Всі новини

Названо зброю, страшнішу за “Орєшнік”: експерт про велику загрозу для України

Експерт Фесенко розповів, яка російська зброя страшніша для України за “Орєшнік”

11 червня 2026, 15:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російська влада неодноразово погрожувала Україні нищівними ударами навіть запускали “Орєшнік”. Загалом в Росії хизуються цією ракетою, хоча, на думку експертів, це не настільки страшна зброя. 

Названо зброю, страшнішу за “Орєшнік”: експерт про велику загрозу для України

Зброя в РФ. Фото портал "Коментарі"

Політолог, політичний консультант Володимир Фесенко розповів, яка зброя більш страшна для України. 

“Орєшнік” не найстрашніша зброя проти України. “Орєшнік” — це символічна зброя, якою лякають насамперед Європу, а не Україну. Так, "Орєшнік" не можна перехопити, це проблема. Це красива картинка. Але навіть у Росії після удару, який був минулого разу, було багато іронії, сарказму, мовляв, і що ми домагаємося цими ударами?”, — зазначив він.

За словами експерта, значно проблемніші для України удари балістикою через брак ракет-перехоплювачів. Також проблеми становлять удари гіперзвуковими ракетами, “Кинджалами” тощо. 

"Ось це набагато для нас проблемніше. А не “Орєшнік”. “Орєшнік” б'є болванкою. Якщо там буде бойовий заряд, тоді, так, можливо, буде і більше проблем", — зауважив експерт. 

За його словами, у РФ немає можливості атакувати Київ та Україну загалом щодня. 

“І навіть немає можливості атакувати щотижня масованими ударами з десятками ракет та сотнями дронів. Щодня Росія атакує нас приблизно від 150 до 250 дронами. А ось щоб десятки ракет, то їх треба накопичити, і на кожен день і навіть тиждень у них не вистачає”, — підсумував він. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що поки Путін при владі, він буде воювати. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній переконаний, що Путін припинить воювати виключно або через колапс російської економіки і позбавлення його влади, або через те, що з ним щось станеться.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=K7I0V5w4Vz4
Теги:

Новини

Всі новини