Названо зброю, страшнішу за “Орєшнік”: експерт про велику загрозу для України

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Кречмаровская Наталия
Російська влада неодноразово погрожувала Україні нищівними ударами навіть запускали “Орєшнік”. Загалом в Росії хизуються цією ракетою, хоча, на думку експертів, це не настільки страшна зброя.
Зброя в РФ. Фото портал "Коментарі"
Політолог, політичний консультант Володимир Фесенко розповів, яка зброя більш страшна для України.
За словами експерта, значно проблемніші для України удари балістикою через брак ракет-перехоплювачів. Також проблеми становлять удари гіперзвуковими ракетами, “Кинджалами” тощо.
За його словами, у РФ немає можливості атакувати Київ та Україну загалом щодня.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що поки Путін при владі, він буде воювати. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній переконаний, що Путін припинить воювати виключно або через колапс російської економіки і позбавлення його влади, або через те, що з ним щось станеться.