Названо оружие, страшнее чем "Орешник": эксперт о большой угрозе для Украины

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Кречмаровская Наталия
Российские власти неоднократно угрожали Украине сокрушительными ударами даже запускали "Орешник". В целом в России кичатся этой ракетой, хотя, по мнению экспертов, это не столь страшное оружие.
Оружие в РФ. Фото портал "Комментарии"
Политолог, политический консультант Владимир Фесенко рассказал, какое оружие страшнее для Украины.
По словам эксперта, более проблемные для Украины удары баллистики из-за нехватки ракет-перехватчиков. Также проблемы составляют удары гиперзвуковыми ракетами, Кинжалами и т.д.
По его словам, у РФ нет возможности атаковать Киев и Украину в целом каждый день.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что пока Путин у власти, он будет воевать. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний убежден, что Путин перестанет воевать исключительно либо из-за коллапса российской экономики и лишения его власти, либо из-за того, что с ним что-то произойдет.