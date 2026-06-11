Названо оружие, страшнее чем "Орешник": эксперт о большой угрозе для Украины

Российские власти неоднократно угрожали Украине сокрушительными ударами даже запускали "Орешник". В целом в России кичатся этой ракетой, хотя, по мнению экспертов, это не столь страшное оружие.

Оружие в РФ. Фото портал "Комментарии"

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко рассказал, какое оружие страшнее для Украины.

"Орешник" не самое страшное оружие против Украины. "Орешник" — это символическое оружие, которым пугают прежде всего Европу, а не Украину. Да, "Орешник" нельзя перехватить, это проблема. Это красивая картинка. Но даже в России после удара, который был в прошлый раз, было много иронии, сарказма, мол, и что мы добиваемся этими ударами?”, — отметил он.

По словам эксперта, более проблемные для Украины удары баллистики из-за нехватки ракет-перехватчиков. Также проблемы составляют удары гиперзвуковыми ракетами, Кинжалами и т.д.

"Вот это намного для нас проблемнее. А не "Орешник". "Орешник" бьет болванкой. Если там будет боевой заряд, тогда, возможно, будет и больше проблем", — отметил эксперт.

По его словам, у РФ нет возможности атаковать Киев и Украину в целом каждый день.

"И даже нет возможности атаковать еженедельно массированными ударами с десятками ракет и сотнями дронов. Ежедневно Россия атакует нас примерно от 150 до 250 дронами. А вот чтобы десятки ракет, то их надо накопить, и на каждый день и даже неделю у них не хватает", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что пока Путин у власти, он будет воевать. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний убежден, что Путин перестанет воевать исключительно либо из-за коллапса российской экономики и лишения его власти, либо из-за того, что с ним что-то произойдет.