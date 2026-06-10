Це обернеться катастрофою для Путіна: за що насправді бореться лідер РФ

Днями президент Естонії Алар Каріс зазначив, що вікно можливостей для миру в Україні може відкритися вже влітку 2026 року. Однак українські експерти зазначають, що лідер РФ Володимир Путін не піде на переговори та завершення війни в Україні.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Економічний та політичний експерт Тарас Загородній переконаний, що поки Путін при владі, він буде воювати. Він припинить воювати виключно або через колапс російської економіки і позбавлення його влади, або через те, що з ним щось станеться.

“А все інше… не вірю, що він зупиниться. Навіть зупинка по лінії розмежування буде катастрофою для Путіна. Це буде його політична смерть і фізична смерть. Все, він чудово розуміє. Він б'ється за своє виживання”, — зазначив експерт.

Загородній зауважив, що поки ознак наближення до миру не бачить.

“Переговорного треку ніякого немає. Путін не буде вести перемовини напряму із Зеленським, тому що це визнання теж політичної його поразки, визнання суб'єктності України і визнанні суб'єктності Зеленського”, — пояснив експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні та на міжнародній арені знову заговорили про можливості завершення війни чи принаймні бойових дій влітку чи восени 2026 року.

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що у людей, які хочуть якнайшвидшого закінчення війни в Україні, неминуче виникає спокуса сприймати кожну публічну заяву про переговори як ознаку швидкого припинення бойових дій. Однак, за його словами, варто прийнчти той факт, що переговори тривають з вечора першого дня повномастабної війни.



