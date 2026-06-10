Це обернеться катастрофою для Путіна: за що насправді бореться лідер РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Днями президент Естонії Алар Каріс зазначив, що вікно можливостей для миру в Україні може відкритися вже влітку 2026 року. Однак українські експерти зазначають, що лідер РФ Володимир Путін не піде на переговори та завершення війни в Україні.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Економічний та політичний експерт Тарас Загородній переконаний, що поки Путін при владі, він буде воювати. Він припинить воювати виключно або через колапс російської економіки і позбавлення його влади, або через те, що з ним щось станеться.
Загородній зауважив, що поки ознак наближення до миру не бачить.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні та на міжнародній арені знову заговорили про можливості завершення війни чи принаймні бойових дій влітку чи восени 2026 року.
Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що у людей, які хочуть якнайшвидшого закінчення війни в Україні, неминуче виникає спокуса сприймати кожну публічну заяву про переговори як ознаку швидкого припинення бойових дій. Однак, за його словами, варто прийнчти той факт, що переговори тривають з вечора першого дня повномастабної війни.