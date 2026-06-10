Арестович приголомшив прогнозом по війні в Україні: у чому зацікавлений Захід

В Україні та на міжнародній арені знову заговорили про можливості завершення війни чи принаймні бойових дій влітку чи восени 2026 року.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що у людей, які хочуть якнайшвидшого закінчення війни в Україні, неминуче виникає спокуса сприймати кожну публічну заяву про переговори як ознаку швидкого припинення бойових дій. Однак за його словами, варто прийняти факт, що переговори між Україною та Росією не припинялися з вечора першого дня війни. Він пояснив, що змінювалися майданчики, посередники, склад делегацій, але сам переговорний процес продовжувався.

“Наразі змінився куратор війни. Якщо раніше ключову роль грали США, то сьогодні цю функцію багато в чому взяли на себе три найбільші країни Західної Європи — Великобританія, Франція та Німеччина (Е-3). Оскільки Європа взяла на себе основну фінансову підтримку України, вплив Е-3 значно зріс. Одними із головних зовнішніх радників адміністрації Зеленського залишаються представники британської сторони”, — зауважив Арестович.

За його словами, завдання Великобританії — не допустити відновлення Росії як могутньої імперії, вигравши у Кремля Україну у новій великій геополітичній грі. Ця боротьба, зауважив він, продовжується.

“В інтересах колективного Заходу — не допустити поразки України, а після війни сприяти створенню стійкої держави. А можливо на умовах нормальної роботи правової системи та після зміни суспільного договору. Ця лінія послідовно реалізується. Україні не дадуть програти. Якщо буде потрібно — буде виділено нові десятки мільярдів доларів допомоги”, — підсумував Арестович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Арестович розповів про зміни в Україні.



