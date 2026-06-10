logo_ukra

BTC/USD

61306

ETH/USD

1622.71

USD/UAH

44.84

EUR/UAH

51.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Арестович приголомшив прогнозом по війні в Україні: у чому зацікавлений Захід
commentss НОВИНИ Всі новини

Арестович приголомшив прогнозом по війні в Україні: у чому зацікавлений Захід

Колишній радник ОП Арестович розповів, що Україні не дадуть програти

10 червня 2026, 12:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні та на міжнародній арені знову заговорили про можливості завершення війни чи принаймні бойових дій влітку чи восени 2026 року. 

Арестович приголомшив прогнозом по війні в Україні: у чому зацікавлений Захід

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що у людей, які хочуть якнайшвидшого закінчення війни в Україні, неминуче виникає спокуса сприймати кожну публічну заяву про переговори як ознаку швидкого припинення бойових дій. Однак за його словами, варто прийняти факт, що переговори між Україною та Росією не припинялися з вечора першого дня війни. Він пояснив, що змінювалися майданчики, посередники, склад делегацій, але сам переговорний процес продовжувався.

“Наразі змінився куратор війни. Якщо раніше ключову роль грали США, то сьогодні цю функцію багато в чому взяли на себе три найбільші країни Західної Європи — Великобританія, Франція та Німеччина (Е-3). Оскільки Європа взяла на себе основну фінансову підтримку України, вплив Е-3 значно зріс. Одними із головних зовнішніх радників адміністрації Зеленського залишаються представники британської сторони”, — зауважив Арестович.

За його словами, завдання Великобританії — не допустити відновлення Росії як могутньої імперії, вигравши у Кремля Україну у новій великій геополітичній грі. Ця боротьба, зауважив він, продовжується.

“В інтересах колективного Заходу — не допустити поразки України, а після війни сприяти створенню стійкої держави. А можливо на умовах нормальної роботи правової системи та після зміни суспільного договору. Ця лінія послідовно реалізується. Україні не дадуть програти. Якщо буде потрібно — буде виділено нові десятки мільярдів доларів допомоги”, — підсумував Арестович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Арестович розповів про зміни в Україні.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/O_Arestovich_official/8146
Теги:

Новини

Всі новини