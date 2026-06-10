Арестович приголомшив прогнозом по війні в Україні: у чому зацікавлений Захід

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Кречмаровская Наталия
В Україні та на міжнародній арені знову заговорили про можливості завершення війни чи принаймні бойових дій влітку чи восени 2026 року.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що у людей, які хочуть якнайшвидшого закінчення війни в Україні, неминуче виникає спокуса сприймати кожну публічну заяву про переговори як ознаку швидкого припинення бойових дій. Однак за його словами, варто прийняти факт, що переговори між Україною та Росією не припинялися з вечора першого дня війни. Він пояснив, що змінювалися майданчики, посередники, склад делегацій, але сам переговорний процес продовжувався.
За його словами, завдання Великобританії — не допустити відновлення Росії як могутньої імперії, вигравши у Кремля Україну у новій великій геополітичній грі. Ця боротьба, зауважив він, продовжується.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Арестович розповів про зміни в Україні.