Арестович ошеломил прогнозом по войне в Украине: в чем заинтересован Запад

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Кречмаровская Наталия
В Украине и на международной арене снова заговорили о возможности завершения войны или, по крайней мере, боевых действий летом или осенью 2026 года.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что у людей, желающих скорейшего окончания войны в Украине, неизбежно возникает соблазн воспринимать каждое публичное заявление о переговорах как признак быстрого прекращения боевых действий. Однако, по его словам, следует принять факт, что переговоры между Украиной и Россией не прекращались с вечера первого дня войны. Он объяснил, что сменялись площадки, посредники, состав делегаций, но сам переговорный процесс продолжался.
По его словам, задача Великобритании – не допустить восстановления России как могущественной империи, выиграв у Кремля Украину в новой крупной геополитической игре. Эта борьба, отметил он, продолжается.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Арестович рассказал об изменениях в Украине.