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Арестович ошеломил прогнозом по войне в Украине: в чем заинтересован Запад

Бывший советник ОП Арестович рассказал, что Украине не дадут проиграть

10 июня 2026, 12:48
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Кречмаровская Наталия

В Украине и на международной арене снова заговорили о возможности завершения войны или, по крайней мере, боевых действий летом или осенью 2026 года.

Арестович ошеломил прогнозом по войне в Украине: в чем заинтересован Запад

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что у людей, желающих скорейшего окончания войны в Украине, неизбежно возникает соблазн воспринимать каждое публичное заявление о переговорах как признак быстрого прекращения боевых действий. Однако, по его словам, следует принять факт, что переговоры между Украиной и Россией не прекращались с вечера первого дня войны. Он объяснил, что сменялись площадки, посредники, состав делегаций, но сам переговорный процесс продолжался.

"Сейчас сменился куратор войны. Если раньше ключевую роль играли США, то сегодня эту функцию во многом взяли на себя три крупнейшие страны Западной Европы — Великобритания, Франция и Германия (Е-3). Поскольку Европа взяла на себя основную финансовую поддержку Украины, влияние Е-3 значительно возросло. Одними из главных внешних советников администрации Зеленского остаются представители британской стороны”, — отметил Арестович.

По его словам, задача Великобритании – не допустить восстановления России как могущественной империи, выиграв у Кремля Украину в новой крупной геополитической игре. Эта борьба, отметил он, продолжается.

"В интересах коллективного Запада — не допустить поражения Украины, а после войны способствовать созданию устойчивого государства. А возможно на условиях нормальной работы правовой системы и после смены общественного договора. Эта линия последовательно реализуется. Украине не дадут проиграть. Если потребуется — будут выделены новые десятки миллиардов долларов помощи", — подытожил Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Арестович рассказал об изменениях в Украине.




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Источник: https://t.me/O_Arestovich_official/8146
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