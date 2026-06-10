Это обернется катастрофой для Путина: за что действительно борется лидер РФ

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Кречмаровская Наталия
На днях президент Эстонии Алар Карис отметил, что окно возможностей для мира в Украине может открыться уже летом 2026 года. Однако, украинские эксперты отмечают, что лидер РФ Владимир Путин не пойдет на переговоры и завершение войны в Украине.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Экономический и политический эксперт Тарас Загородний убежден, что пока Путин у власти, он будет воевать. Он прекратит воевать исключительно либо из-за коллапса российской экономики и лишения его власти, либо потому что с ним что-то произойдет.
Загородний заметил, что пока признаков приближения к миру не видит.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине и на международной арене снова заговорили о возможности завершения войны или, по крайней мере, боевых действий летом или осенью 2026 года.
Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что у людей, желающих скорейшего окончания войны в Украине, неизбежно возникает соблазн воспринимать каждое публичное заявление о переговорах как признак быстрого прекращения боевых действий. Однако, по его словам, следует принять тот факт, что переговоры продолжаются с вечера первого дня полномасштабной войны.