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Это обернется катастрофой для Путина: за что действительно борется лидер РФ

Эксперт Загородний рассказал, почему Путин не завершит войну в Украине

10 июня 2026, 17:09
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Кречмаровская Наталия

На днях президент Эстонии Алар Карис отметил, что окно возможностей для мира в Украине может открыться уже летом 2026 года. Однако, украинские эксперты отмечают, что лидер РФ Владимир Путин не пойдет на переговоры и завершение войны в Украине.

Это обернется катастрофой для Путина: за что действительно борется лидер РФ

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний убежден, что пока Путин у власти, он будет воевать. Он прекратит воевать исключительно либо из-за коллапса российской экономики и лишения его власти, либо потому что с ним что-то произойдет.

"А все остальное… не верю, что он остановится. Даже остановка по линии разграничения будет катастрофой для Путина. Это будет его политическая смерть и физическая смерть. Все, он прекрасно понимает. Он сражается за свое выживание", — отметил эксперт.

Загородний заметил, что пока признаков приближения к миру не видит.

"Переговорного трека никакого нет. Путин не будет вести переговоры напрямую с Зеленским, потому что это признание тоже его политического поражения, признание субъектности Украины и признании субъектности Зеленского", — пояснил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине и на международной арене снова заговорили о возможности завершения войны или, по крайней мере, боевых действий летом или осенью 2026 года.

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что у людей, желающих скорейшего окончания войны в Украине, неизбежно возникает соблазн воспринимать каждое публичное заявление о переговорах как признак быстрого прекращения боевых действий. Однако, по его словам, следует принять тот факт, что переговоры продолжаются с вечера первого дня полномасштабной войны.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-otwVObpWBo
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