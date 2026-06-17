Страны G7 согласились на расширение военно-промышленного сотрудничества с Украиной, которое может существенно изменить баланс сил в войне. Речь идет не только о снабжении вооружениями, но и о запуске производства современных систем ПВО и дальнобойного оружия непосредственно на украинской территории. Об этом сообщает французское издание Le Parisien со ссылкой на дипломатические источники.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет Le Parisien, по итогам саммита G7 в Эвиане лидеры договорились предоставить Украине лицензии, которые позволят производить ракеты-перехватчики и другие системы противовоздушной обороны локально. В перспективе речь идет также о производстве средств дальнего радиуса действия.

"Мы будем производить по лицензии не только системы противовоздушной обороны, но и средства глубокого удара", — отметил дипломатический источник в кулуарах саммита.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что американские оборонные компании могут передавать лицензии европейским производителям для изготовления вооружений в Украине. По его словам, нынешние темпы производства оружия в Европе и США недостаточны для долгосрочного конфликта, поэтому расширение производственных мощностей в Украине является логичным шагом.

"Мы все производим слишком мало, и это можно компенсировать путем лицензирования компаний с соответствующими мощностями, в том числе европейских и украинских", — сказал Мерц и поблагодарил США за готовность к сотрудничеству.

Решение G7 может означать переход к новой модели оборонной поддержки Украины от поставки готового оружия к созданию совместного производственного цикла внутри страны. Это позволит Киеву быстрее пополнять арсенал, снизить логистические риски и нарастить производство критически важных систем ПВО и дальнобойных ударных средств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп изменил свою позицию по войне России против Украины.

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