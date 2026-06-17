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Путину это очень не понравится: какое решение приняли страны G7 по Украине

Страны G7 планируют запуск производства ракет ПВО и дальнобойного оружия в Украине по лицензии.

17 июня 2026, 16:50
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Slava Kot

Страны G7 согласились на расширение военно-промышленного сотрудничества с Украиной, которое может существенно изменить баланс сил в войне. Речь идет не только о снабжении вооружениями, но и о запуске производства современных систем ПВО и дальнобойного оружия непосредственно на украинской территории. Об этом сообщает французское издание Le Parisien со ссылкой на дипломатические источники.

Путину это очень не понравится: какое решение приняли страны G7 по Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет Le Parisien, по итогам саммита G7 в Эвиане лидеры договорились предоставить Украине лицензии, которые позволят производить ракеты-перехватчики и другие системы противовоздушной обороны локально. В перспективе речь идет также о производстве средств дальнего радиуса действия.

"Мы будем производить по лицензии не только системы противовоздушной обороны, но и средства глубокого удара", — отметил дипломатический источник в кулуарах саммита.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что американские оборонные компании могут передавать лицензии европейским производителям для изготовления вооружений в Украине. По его словам, нынешние темпы производства оружия в Европе и США недостаточны для долгосрочного конфликта, поэтому расширение производственных мощностей в Украине является логичным шагом.

"Мы все производим слишком мало, и это можно компенсировать путем лицензирования компаний с соответствующими мощностями, в том числе европейских и украинских", — сказал Мерц и поблагодарил США за готовность к сотрудничеству.

Решение G7 может означать переход к новой модели оборонной поддержки Украины от поставки готового оружия к созданию совместного производственного цикла внутри страны. Это позволит Киеву быстрее пополнять арсенал, снизить логистические риски и нарастить производство критически важных систем ПВО и дальнобойных ударных средств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп изменил свою позицию по войне России против Украины.

Также "Комментарии" писали, что у России серьезные проблемы, ведь Украина нашла новое оружие взамен HIMARS.



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Источник: https://www.leparisien.fr/
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