Рютте розповів про танго між Зеленським та Путіним: хто готовий танцювати

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що для закінчення війни між Україною та Росією потрібна готовність до переговорів з обох сторін. Однак, за його словами, наразі бажання вести діалог демонструє лише президент України Володимир Зеленський, тоді як глава Кремля Володимир Путін не показує готовності до компромісу.

Марк Рютте. Фото з відкритих джерел

Марк Рютте під час виступу напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, використав образну метафору, порівнявши мирний процес з танго.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Треба покласти їй край. Але для цього треба, щоб танго танцювали двоє. Ваш президент готовий танцювати танго. Він прагне сісти за стіл перемовин. Але наразі російський президент Володимир Путін до цього не готовий", — заявив генсек.

Рютте також звернув увагу на поточну ситуацію на полі бою. За його словами, Росія не демонструє значних проривів, а українським силам вдалося стабілізувати лінію фронту.

Генсек вказав на високу ціну, яку Москва платить за продовження війни. За оцінкою Рютте, щомісяця російська армія втрачає від 30 до 35 тисяч військових убитими та пораненими, що приблизно відповідає втратам США за 15 років війни у В’єтнамі та Радянського Союзу за десятирічну кампанію в Афганістані.

Окремо генеральний секретар НАТО також позитивно оцінив зусилля Сполучених Штатів щодо пошуку шляхів припинення війни. Він зазначив, що адміністрація президента Дональд Трамп допомогла вивести переговорний процес з глухого кута.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп змінив свою позицію щодо Росії і більше не вірить у перемогу Москви на полі бою.

Також "Коментарі" писали, що Рютте на весь світ принизив Путіна через фіаско параду на 9 травня.