Рютте рассказал о танго между Зеленским и Путиным: кто готов танцевать

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для окончания войны между Украиной и Россией требуется готовность к переговорам с обеих сторон. Однако, по его словам, желание вести диалог демонстрирует только президент Украины Владимир Зеленский, тогда как глава Кремля Владимир Путин не показывает готовности к компромиссу.

Марк Рютте. Фото из открытых источников

Марк Рютте во время выступления накануне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе использовал образную метафору, сравнив мирный процесс с танго.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Надо положить ей конец. Но для этого надо, чтобы танго танцевали двое. Ваш президент готов танцевать танго. Он стремится сесть за стол переговоров. Но сейчас российский президент Владимир Путин к этому не готов", — заявил генсек.

Рютте также указал на текущую ситуацию на поле боя. По его словам, Россия не демонстрирует значительные прорывы, а украинским силам удалось стабилизировать линию фронта.

Генсек отметил высокую цену, которую Москва платит за продолжение войны. По оценке Рютте, ежемесячно российская армия теряет от 30 до 35 тысяч военных убитыми и ранеными, что примерно соответствует потерям США за 15 лет войны во Вьетнаме и Советскому Союзу за десятилетнюю кампанию в Афганистане.

Генеральный секретарь НАТО также положительно оценил усилия Соединенных Штатов по поиску путей прекращения войны. Он отметил, что администрация президента Дональд Трамп помогла вывести переговорный процесс из тупика.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп изменил свою позицию по отношению к России и больше не верит в победу Москвы на поле боя.

Также "Комментарии" писали, что Рютте на весь мир унизил Путина из-за фиаско парада на 9 мая.