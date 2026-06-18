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"Может многое изменить": Зеленский раскрыл детали срочного разговора с Трампом и Макроном

Владимир Зеленский сообщил о разговоре с Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном после саммита G7.

18 июня 2026, 08:20
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важном телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном после завершения саммита G7. По словам украинского лидера, переговоры стали продолжением дискуссий, состоявшихся во время встречи мировых лидеров, и могут оказать значительное влияние на дальнейшие дипломатические процессы по войне в Украине.

"Может многое изменить": Зеленский раскрыл детали срочного разговора с Трампом и Макроном

Трамп, Макрон и Зеленский в Париже. Фото со страницы X Макрона

В своем обращении Зеленский подчеркнул, что стороны подвели итоги переговоров на саммите и скоординировали дальнейшие шаги. Президент поблагодарил Дональда Трампа за внимание к украинскому вопросу и готовность содействовать достижению мира, а также выразил признательность Эмманюэлю Макрону за организацию саммита и поддержку Украины.

"Только что говорили с Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Важный координационный разговор, который может многое изменить. Подытожили наши переговоры на саммите G7", — заявил Зеленский без детальных объяснений.

Напомним, что по завершении саммита G7 президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что провел "очень хорошие разговоры" как с президентом Украины, так и с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, обе стороны якобы стремятся к завершению войны, однако пока не видят четкого пути к этому.

В то же время Трамп предположил возможность усиления санкционного давления на Россию, в частности экспорта нефти. Также американский президент подтвердил готовность рассмотреть украинские запросы по лицензированию производства средств противовоздушной обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о решении, которое приняли страны G7 в отношении Украины, которое не понравится Путину.

Также "Комментарии" писали, что генсек НАТО Рютте рассказал о танго между Зеленским и Путиным.



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Источник: https://president.gov.ua/news/prezidenti-ukrayini-spoluchenih-shtativ-ameriki-ta-franciyi-104985
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