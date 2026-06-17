Генеральний штаб Збройних Сил України виступив із офіційною заявою, у якій категорично спростував закиди російського керівництва щодо нанесення удару по цивільному транспорту в прикордонній Брянській області. Українське військове командування наголосило, що звинувачення у нібито обстрілі двоповерхового автобуса, в якому перебували юні футболісти з Білорусі, є цілковитою вигадкою.

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У відомстві чітко зазначили, що жодних повітряних операцій у цьому районі українська армія в той час не проводила.

"Будь-які заяви представників країни-агресорки про нібито ураження безпілотником українських сил автобуса з дитячою спортивною командою абсолютно не відповідають дійсності, — офіційно завили у Генеральному штабі ЗСУ, спростовуючи фейк окупантів. — Хочемо підкреслити, що у вказаний проміжок часу Сили оборони України взагалі не використовували безпілотні літальні апарати для атаки цілей у Брянській області".

Українські військові пов'язують черговий сплеск брехні з боку РФ із її очевидними військовими невдачами. Не маючи змоги продемонструвати успіхи на лінії фронту та зазнаючи колосальних втрат в особовому складі та техніці, Москва змушена дедалі частіше генерувати абсурдні звинувачення на адресу Києва, намагаючись відвернути увагу від власних провалів.

"Ми розцінюємо такі фейкові вкиди виключно як чергову скоординовану інформаційну провокацію з боку Кремля, — наголосили у Генштабі ЗСУ, пояснюючи мотиви противника. — При цьому саме Російська Федерація є тією стороною, яка систематично та грубо порушує будь-які норми міжнародного гуманітарного права".

В українському командуванні нагадали, що саме російські загарбники регулярно здійснюють масовані обстріли мирних українських міст, цілеспрямовано знищуючи житлові масиви, медичні установи та освітні заклади. Наслідком нещодавніх кривавих ракетних ударів РФ, зокрема по столиці України, стала загибель десятків безневинних цивільних громадян, серед яких є неповнолітні. Українська сторона вкотре підкреслила, що Збройні Сили України діють виключно в межах міжнародного права, обираючи об'єктами для ураження лише законні військові цілі ворога, і ніколи не ведуть бойових дій проти мирного населення.

Нагадаємо, очільник ЦПД зазначив, що Москва пішла на цей крок через очевидний провал попередніх спроб втягнути сусідній народ у пряму агресію.

"Російська сторона чітко усвідомила, що білоруське суспільство абсолютно не бажає підігрувати войовничій та агресивній риториці Кремля щодо нашої держави, — наголосив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, коментуючи інцидент. — Саме через це вони поспіхом сфабрикували історію про нібито "теракт" проти дітей на Брянщині".