Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины выступил с официальным заявлением, в котором категорически опроверг упреки российского руководства по нанесению удара по гражданскому транспорту в приграничной Брянской области. Украинское военное командование подчеркнуло, что обвинение в якобы обстреле двухэтажного автобуса, в котором находились юные футболисты из Беларуси, является полной выдумкой.

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В ведомстве ясно отметили, что никаких воздушных операций в этом районе украинская армия в то время не проводила.

"Любые заявления представителей страны-агрессорки о якобы поражении беспилотником украинских сил автобуса с детской спортивной командой абсолютно не соответствуют действительности, — официально заявили в Генеральном штабе ВСУ, опровергая фейк оккупантов. — Хотим подчеркнуть, что в указанный период времени Силы обороны Украины вообще не использовали беспилотные летательные аппараты для атаки целей в Брянской области".

Украинские военные связывают очередной всплеск лжи со стороны РФ с ее очевидными военными неудачами. Не имея возможности продемонстрировать успехи на линии фронта и терпя колоссальные потери в личном составе и технике, Москва вынуждена все чаще генерировать абсурдные обвинения в адрес Киева, пытаясь отвлечь от собственных провалов.

"Мы расцениваем такие фейковые вбросы исключительно как очередную скоординированную информационную провокацию со стороны Кремля, — отметили в Генштабе ВСУ, объясняя мотивы противника. — При этом именно Российская Федерация является той стороной, которая систематически и грубо нарушает нормы международного гуманитарного права".

В украинском командовании напомнили, что именно российские захватчики регулярно совершают массированные обстрелы мирных украинских городов, целенаправленно уничтожая жилищные массивы, медицинские учреждения и образовательные учреждения. Следствием недавних кровавых ракетных ударов РФ, в том числе по столице Украины, стала гибель десятков невинных гражданских граждан, среди которых несовершеннолетние. Украинская сторона еще раз подчеркнула, что Вооруженные Силы Украины действуют исключительно в рамках международного права, выбирая объектами для поражения только законные военные цели врага, и никогда не ведут боевых действий против мирного населения.

Напомним , глава ЦПД отметил , что Москва пошла на этот шаг из-за очевидного провала предыдущих попыток вовлечь соседний народ в прямую агрессию.

"Российская сторона четко осознала, что белорусское общество абсолютно не желает подыгрывать воинственной и агрессивной риторике Кремля по отношению к нашему государству, — подчеркнул руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, комментируя инцидент. — Именно поэтому они спешно сфабриковали историю о якобы "теракте" против детей на Брянщине".