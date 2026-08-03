Чи впаде Костянтинівка: тривожний прогноз на серпень

Російські війська в липні збільшили площу окупованих українських територій, проте темпи просування залишаються значно нижчими від поставлених Кремлем цілей. Такого висновку дійшли аналітики проекту DeepState, опублікувавши оновлену статистику бойових дій. Разом з тим самі військові говорять, що ситуація на Донеччині може різко ускладнитися вже найближчими місяцями. У військово-політичних колах не виключають, що за несприятливого розвитку подій Україна ризикує втратити контроль над Костянтинівкою. Що буде відбуватися на фронті у серпні, які напрямки будуть найгарячішими? Чи справді є великий ризик остаточної втрати Костянтинівки? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Ще один пояс оборони втрачається

Колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Іван Ступак зазначив, що стосується Костянтинівки, то більш точну, актуальну, правдиву інформацію можуть дати представники того напрямку, тобто наші Сили оборони, які там безпосередньо тримають оборону.

"Взагалі та загалом можна сказати про те, що місто Костянтинівку ми поступово, на жаль, втрачаємо. За сприятливого сценарію для нас на кінець серпня ми зможемо втратити приблизно 60-70% контролю над містом. Це за дуже-дуже сприятливого сценарію. Станом на сьогодні дві третини міста перебуває в так званій сірій зоні. Це відповідно до даних Діпстейту. А ми з вами чудово знаємо, що сіра зона – це там, де немає російських військових, але й там, де немає українських військових. Ну, з усіма витікаючими наслідками. Тому говоримо, що поступово, на жаль, місто вислизає з наших рук. Це не означає, що кінець оборони. Це не означає, що воно все повністю втрачене. Це означає, що поступово, на жаль, ворог стабільно туди просочується. Там перебуває півтори-дві сотні російських військових, оцих потеряшок, які інфільтруються і там сидять. Поступово тримають контроль над однією будівлею, над гаражем, над якимось кооперативом. І от так вони закріпляються. Тому, ще раз, Діпстейт зараз показує максимально, як на мене, реалістичну ситуацію", – висловився експерт.

При цьому Іван Ступак наголошує, що по факту дійсно ситуація може бути трішки гірше в майбутньому.

"Що це загалом означає? Ще один пояс оборони, на жаль, втрачається. Але, дуже важливо, якою ціною росіяни його беруть. Кожне місто, кожен кар'єр, кожне село, яке беруть росіяни, яке ми втрачаємо, вони там залишають свою живу силу. Вони там залишають свій ресурс і свої можливості для подальшого наступу. Тому, з однієї сторони ми втрачаємо, але з іншої сторони вони так само втрачають свій наступальний потенціал", – підсумував Іван Ступак.

ЗСУ проводять відразу кілька операцій

Експерт з питань сектору оборони та безпеки Олег Старіков зазначив, наразі обидві сторони протистояння вирішують завдання щодо виконання плану військової кампанії на 2026-й рік, йде літня фаза. ЗСУ стоять у стратегічній обороні, а противник робить спроби окупувати наші території.

"Це стратегічний план. Основний напрямок у противника Слов'янсько-Краматорська агломерація, це третій стратегічний укріпрайон, до якого входять Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та Слов'янськ. Є також два відволікаючі або другорядні напрямки. Це Південно-Запорізький, Східно-Запорізький та Північний (починаючи від Сум до Куп'янська). Наразі противник намагається робити все можливе, щоб зайняти відповідний плацдарм для вирішального наступу. Костянтинівка – це плацдарм. Також ворог намагається закріпитися у Дружківці, бо йому потрібен плацдарм із південного флангу для атаки на Краматорськ. А з північного флангу – це саме Слов'янськ, Куп'янськ та Лиман. Там противник теж намагається вийти, взяти Лиман і у такий спосіб створити плацдарм для атаки на агломерацію із півночі", – прокоментував експерт.

Якщо ж говорити про те, що реально зараз відбувається, то, за словами Олега Старікова, наші війська не дають противнику зайти до Лиману, хоч місто зараз фактично перебуває у сірій зоні, але воно точно не під контролем супротивника. Лиман сьогодні більше контролюється ЗСУ.

"Ми проводимо операцію з видавлювання супротивника з південного напрямку. Це з боку Степногірська. За допомогою сил безпілотних систем проходить операція з вогневого контролю за дорогами Причорномор'ям і Приазов'ям. Це робиться для того, щоб не дати Росії перекинути резерви. І друге – порушити логістичне та бойове забезпечення для угруповання військ. Також зараз дуже серйозні бої ведуться в районі Оріхова та Терноватого", – зазначив експерт.

За його словами, ЗСУ зараз проводять одразу кілька операцій. Перша операція, як було зазначено, щільна стратегічна оборона на Слов'янсько-краматорській агломерації. А ось на східно-запорізькому напрямку ЗСУ застосовують тактику мобільної оборони. Вона має на увазі те, що противнику доводиться перекидати свої війська, реагуючи на мобільність ЗСУ.

"І на двох ще напрямках – на південному та на північному, ми проводимо дії в рамках операції з видавлювання противника з південно-запорізького флангу, зокрема ударами по відсіканню логістики. А на північному фланзі ми проводимо спеціальну військову операцію з завдання ударів углиб території РФ з метою примусу її до миру. Ось це й надалі триватиме протягом серпня", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Щодо ситуації в Костянтинівці, то Олег Старіков підкреслив, що зараз такого поняття, як повний контроль над якоюсь територією – немає. Тому що поняття лінії бойового зіткнення зникло.

"Є лише таке поняття, як смуга бойового зіткнення, яка проходить з відривом від 40 до 50 кілометрів. От і виходить, що у Костянтинівці реально є противник, але в місті також є вузли оборони, де знаходяться наші підрозділи чи групи. Вони в оточенні, але це не означає, що з ними немає зв'язку. За допомогою безпілотної авіації їм підкидають тилове бойове забезпечення. Вони ведуть бойові дії, у тому числі як стрілецькою зброєю, так і іншою. Тому як ми, так і противник не може заявляти про повний контроль Костянтинівки", – підсумував Олег Старіков.

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