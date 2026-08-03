Росія просувається, але є нюанс: DeepState оцінив реальні темпи окупації

Російські війська в липні збільшили площу окупованих українських територій, проте темпи просування залишаються значно нижчими від поставлених Кремлем цілей. Такого висновку дійшли аналітики проекту DeepState, опублікувавши оновлену статистику бойових дій.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Експерти зазначають, що протягом липня російська армія отримала чистий приріст окупованої території близько 36 квадратних кілометрів. Водночас аналітики переглянули дані за попередні місяці після надходження додаткової інформації про успішні дії Сил оборони України.

За даними DeepState, площу територій, які вдалося повернути українським військовим, було збільшено на 52 квадратні кілометри. З них 25 квадратних кілометрів відносяться до подій травня, ще 27 – до червневих операцій. З урахуванням цих уточнень, реальний приріст територій, захоплених російськими військами в липні, може становити близько 88 квадратних кілометрів.

У проекті також повідомили, що на двох інших ділянках фронту українські підрозділи досягли результатів, які поки що не були офіційно оприлюднені. Йдеться про успіхи на територіях площею не менше 49 та 83 квадратних кілометрів. Після офіційного підтвердження цих операцій аналітики обіцяють розкрити подробиці та оновити статистику.

Незважаючи на локальні успіхи російської армії, у DeepState вважають плани Кремля щодо повної окупації Донецької області до 2026 року практично нездійсненними. За оцінкою аналітиків, навіть якщо нинішні темпи настання збережуться, російські війська не зможуть досягти цієї мети і до 2027 року.

Таким чином, оновлена статистика свідчить, що фронт залишається вкрай динамічним, а зміни лінії бойового зіткнення не завжди одразу відбиваються у відкритих джерелах.

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