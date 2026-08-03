Россия продвигается, но есть нюанс: DeepState оценил реальные темпы оккупации

Российские войска в июле увеличили площадь оккупированных украинских территорий, однако темпы продвижения остаются значительно ниже поставленных Кремлем целей. К такому выводу пришли аналитики проекта DeepState, опубликовав обновленную статистику боевых действий.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что в течение июля российская армия получила чистый прирост оккупированной территории в размере около 36 квадратных километров. Вместе с тем аналитики пересмотрели данные за предыдущие месяцы после поступления дополнительной информации об успешных действиях Сил обороны Украины.

По данным DeepState, площадь территорий, которые удалось вернуть украинским военным, была увеличена на 52 квадратных километра. Из них 25 квадратных километров относятся к событиям мая, еще 27 – к июньским операциям. С учетом этих уточнений реальный прирост территорий, захваченных российскими войсками в июле, может составлять около 88 квадратных километров.

В проекте также сообщили, что на двух других участках фронта украинские подразделения добились результатов, которые пока не были официально обнародованы. Речь идет об успехах на территориях площадью не менее 49 и 83 квадратных километров. После официального подтверждения этих операций аналитики обещают раскрыть подробности и обновить статистику.

Несмотря на локальные успехи российской армии, в DeepState считают планы Кремля по полной оккупации Донецкой области к 2026 году практически невыполнимыми. По оценке аналитиков, даже если нынешние темпы наступления сохранятся, российские войска не смогут достичь этой цели и к 2027 году.

Таким образом, обновленная статистика свидетельствует, что фронт остается крайне динамичным, а изменения линии боевого соприкосновения не всегда сразу отражаются в открытых источниках.

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