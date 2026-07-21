DeepState зафиксировал крупнейший откат фронта почти за три года: кто отступает

За последнюю неделю украинские Силы обороны, вероятно, вернули под свой контроль не менее 21 квадратного километра территории. Такой вывод сделали журналисты, проанализировав обновленные карты проекта DeepState.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Согласно подсчетам, самые серьезные изменения произошли на южном направлении, где российские войска потеряли около 43,4 квадратного километра. Одновременно армия РФ смогла продвинуться на отдельных участках возле Краматорска, Покровска, Константиновки и Славянска, заняв в общей сложности около 22 квадратных километров. В результате общий баланс оказался в пользу Украины.

Авторы исследования называют эти потери крупнейшим недельным сокращением контролируемой Россией территории с сентября 2023 года.

По данным DeepState, продвижение украинских подразделений было зафиксировано в районах Малиевки, Сичневого, Новогеоргиевки и Запорожского возле административной границы Днепропетровской области. Аналитики считают, что речь идет о продолжении контратак, начавшихся еще несколько месяцев назад.

Военный аналитик Кирилл Михайлов объясняет успехи ВСУ системными ударами по российской логистике и растягиванием сил противника. По его словам, закрепление украинских подразделений позволило лишь сейчас отразить реальные изменения на линии фронта.

Военный обозреватель Константин Машовец считает, что действия украинской армии создают угрозу флангу российской 5-й общевойсковой армии и могут вынудить командование РФ перебрасывать резервы с других направлений. Вместе с тем эксперты предупреждают, что дальнейшее продвижение будет зависеть от способности Украины преодолеть преимущество российских войск в артиллерии, авиационных бомбах и постоянном пополнении штурмовых подразделений.

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