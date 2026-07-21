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DeepState зафіксував найбільший відкат фронту майже за три роки: хто відступає

Контратаки ЗСУ змінили ситуацію на півдні, а експерти попереджають про нові проблеми російської армії

21 липня 2026, 07:45
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Кравцев Сергей

За останній тиждень українські Сили оборони, ймовірно, повернули під свій контроль щонайменше 21 квадратний кілометр території. Такий висновок зробили журналісти, проаналізувавши оновлені карти проекту DeepState.

DeepState зафіксував найбільший відкат фронту майже за три роки: хто відступає

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Згідно з підрахунками, найсерйозніші зміни відбулися на південному напрямку, де російські війська втратили близько 43,4 квадратного кілометра. Водночас армія РФ змогла просунутися на окремих ділянках біля Краматорська, Покровська, Костянтинівки та Слов'янська, зайнявши загалом близько 22 квадратних кілометрів. В результаті загальний баланс виявився на користь України.

Автори дослідження називають ці втрати найбільшим тижневим скороченням території, що контролюється Росією, з вересня 2023 року.

За даними DeepState, просування українських підрозділів було зафіксовано у районах Маліївки, Січневого, Новогеоргіївки та Запорізького біля адміністративного кордону Дніпропетровської області. Аналітики вважають, що йдеться про продовження контратак, які почалися ще кілька місяців тому.

Військовий аналітик Кирило Михайлов пояснює успіхи ЗСУ системними ударами по російській логістиці та розтягуванням сил противника. За його словами, закріплення українських підрозділів дозволило лише зараз відобразити реальні зміни на лінії фронту.

Військовий оглядач Костянтин Машовець вважає, що дії української армії створюють загрозу флангу російської 5-ї загальновійськової армії та можуть змусити командування РФ перекидати резерви з інших напрямків. Водночас експерти попереджають, що подальший поступ залежатиме від здатності України подолати перевагу російських військ в артилерії, авіаційних бомбах та постійному поповненні штурмових підрозділів.

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Джерело: https://deepstatemap.live/#6/49.4383200/32.0526800
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