Война перешла роковую черту: сколько составили потери России и Украины

Полномасштабная война России против Украины привела к беспрецедентным человеческим потерям. По оценке аналитиков Центра стратегических и международных исследований (CSIS), суммарное число убитых и раненых с обеих сторон уже превысило два миллиона человек. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на новое исследование американских экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Авторы доклада, опиравшиеся на данные американской и британской разведок, отмечают, что наибольшие потери несет именно российская армия. По их расчетам, с февраля 2022 года Вооруженные силы РФ потеряли около 1,4 миллиона военнослужащих убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Из этого числа примерно 450 тысяч составляют безвозвратные потери.

Исследователи подчеркивают, что столь масштабные потери не имеют аналогов в современной истории. По их оценке, количество погибших российских военных уже более чем в четыре раза превышает совокупные боевые потери США во всех вооруженных конфликтах после окончания Второй мировой войны.

Украинские потери аналитики оценивают в диапазоне от 525 до 625 тысяч человек, включая раненых. При этом число погибших, согласно исследованию, может составлять от 125 до 150 тысяч военнослужащих. Эксперты обращают внимание, что для Украины, располагающей значительно меньшими мобилизационными ресурсами, такие цифры остаются крайне тяжелыми.

Отдельное внимание в докладе уделено ситуации с пополнением российской армии. По данным CSIS, в первой половине 2026 года ежемесячные потери российских войск достигли 30-34 тысяч человек, тогда как даже максимальные темпы вербовки не превышают 27 тысяч новобранцев в месяц.

По мнению аналитиков, это означает, что Россия впервые столкнулась с ситуацией, когда восполнять понесенные потери становится значительно сложнее, несмотря на масштабные финансовые стимулы и активное привлечение заключенных и других категорий граждан к подписанию контрактов.

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