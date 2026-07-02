Війна перейшла фатальну межу: скільки склали втрати Росії та України

Повномасштабна війна Росії проти України призвела до безпрецедентних людських втрат. За оцінкою аналітиків Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), сумарна кількість вбитих і поранених з обох боків вже перевищила два мільйони людей. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на нове дослідження американських експертів.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Автори доповіді, що спиралися на дані американської та британської розвідок, зазначають, що найбільших втрат зазнає саме російська армія. За їхніми розрахунками, з лютого 2022 року Збройні сили РФ втратили близько 1,4 мільйона військовослужбовців убитими, пораненими та зниклими безвісти. З цієї кількості приблизно 450 тисяч становлять безповоротні втрати.

Дослідники наголошують, що такі масштабні втрати не мають аналогів у сучасній історії. За їхньою оцінкою, кількість загиблих російських військових вже більш ніж у чотири рази перевищує сукупні бойові втрати США у всіх збройних конфліктах після закінчення Другої світової війни.

Українські втрати аналітики оцінюють у діапазоні від 525 до 625 тисяч осіб, включаючи поранених. При цьому кількість загиблих, згідно з дослідженням, може становити від 125 до 150 тисяч військовослужбовців. Експерти звертають увагу, що для України, яка має значно менші мобілізаційні ресурси, такі цифри залишаються вкрай важкими.

Окрему увагу у доповіді приділено ситуації із поповненням російської армії. За даними CSIS, у першій половині 2026 року щомісячні втрати російських військ досягли 30-34 тисяч осіб, тоді як навіть максимальні темпи вербування не перевищують 27 тисяч новобранців на місяць.

На думку аналітиків, це означає, що Росія вперше зіткнулася з ситуацією, коли заповнювати понесені втрати стає значно складніше, незважаючи на масштабні фінансові стимули та активне залучення ув'язнених та інших категорій громадян до підписання контрактів.

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